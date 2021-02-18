最新号
2021年2/18号
2021年の主役＆大ブレイク候補はこの男たち
超・上昇株ランキング
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［特集］2021年の主役＆大ブレイク候補はこの男たち
|超・上昇株ランキング
|1位ペドリ（バルセロナ）
|2位ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・Ｕ）
|3位ジョバンニ・レイナ（ドルトムント）
|4位テオ・エルナンデズ（ミラン）
|5位ジョアン・カンセロ（マンチェスター・Ｃ）
|6位インテル若手三銃士アレッサンドロ・バストーニ ニコロ・バレッラ アシュラフ・ハキミ
|7位アーセナル若手逸材ペア エミール・スミス・ロウ ブカヨ・サカ
|8位フェデリコ・キエーザ（ユベントス）
|9位マルコス・ジョレンテ（Ａ・マドリー）
|10位モイゼ・ケーン（パリSG）
|[関連企画①]2021年夏にはメガクラブ移籍も？中小クラブのライジングスター
|[関連企画②]欧州５大リーグ限定 絶対注目の「冬の新戦力」
|[関連企画③]期待されながら、前半戦は不完全燃焼 後半戦に「巻き返し」を期す注目株
|ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・Ｕ／ポルトガル代表）「救世主の野心」
|テオ・エルナンデズ（ミラン／フランス国籍）「信頼」が生んだ大ブレイク
|UEFAチャンピオンズ・リーグ ラウンド・オブ16展望
|UEFAチャンピオンズ・リーグ 決勝トーナメントの必見プレーヤー
|FIFAクラブワールドカップ2020大会展望
|2020-2021 WINTER TRANSFER MARKET決定した冬の移籍
|［定期寄稿］サイモン・クーパーの現代論 加速するフットボーラーの「幼児化」
|選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
|WSD PHOTO GALLERY
|元Ｊリーガーの「海外サッカーマニア」林陵平からメガクラブへの推薦状
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