最新号

2021年2/18号

定価790円（税込）／A4変
2021年2月4日発売

2021年の主役＆大ブレイク候補はこの男たち
超・上昇株ランキング

※一部地域によって発売日が異なります
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［特集］2021年の主役＆大ブレイク候補はこの男たち
超・上昇株ランキング
1位ペドリ（バルセロナ）
2位ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・Ｕ）
3位ジョバンニ・レイナ（ドルトムント）
4位テオ・エルナンデズ（ミラン）
5位ジョアン・カンセロ（マンチェスター・Ｃ）
6位インテル若手三銃士アレッサンドロ・バストーニ ニコロ・バレッラ アシュラフ・ハキミ
7位アーセナル若手逸材ペア エミール・スミス・ロウ ブカヨ・サカ
8位フェデリコ・キエーザ（ユベントス）
9位マルコス・ジョレンテ（Ａ・マドリー）
10位モイゼ・ケーン（パリSG）
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ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・Ｕ／ポルトガル代表）「救世主の野心」
テオ・エルナンデズ（ミラン／フランス国籍）「信頼」が生んだ大ブレイク
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