2025年12月4日号

ＣＦ／ストライカー編

ウイング編

攻撃的ＭＦ編

セントラルＭＦ編

ＳＢ／ウイングバック編

センターバック編

ゴールキーパー編



［SPECIAL FOCUS］

ニック・ヴォルテマーデ（ニューカッスル／ドイツ代表）

徹底解剖 「異才ＣＦ」の正体に迫る



［CLOSE UP］

ホアキン・パニチェッリ（ストラスブール／アルゼンチン代表）

リーグ・アンで得点を量産する23歳をアナライズ

ＮＥＷレバンドフスキの器



［逸材ストーリー］

レナート・カール（バイエルン／ドイツＵ－21代表）

天才、現わる。ドイツで話題沸騰中の17歳は何者だ



［エキスパート分析］

ニコ・パス（コモ／アルゼンチン代表）

いま、セリエＡを席巻する天才レフティーの凄みとは

ハメスとパーマーのハイブリッド



［深掘り企画］

トップＧＫの実力診断 次なるナンバー１は誰だ



［超先取り企画］

エブリマ・トゥンカラ（バルセロナＵ－19／スペインＵ－17代表）

2010年生まれの神童



［関連企画］

Ｕ―17ワールドカップで躍動

グループステージで輝きを放った原石



INTERVIEW

Frenkie DE JONG（バルセロナ／オランダ代表）

「正々堂々。」



OTHER

2025－2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE

リーグフェーズ４節のスポットライト



好評連載

ゴールキーパーの好守＆拙守をプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十三回 50センチの差と「垂直落下ボール」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 50

「髪を切らない験担ぎの【５連勝チャレンジ】」

いつだって楽天南米 No.326

「恩師ペケルマンの教えを指針にユース代表を率いるプラセンテ」





The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10



