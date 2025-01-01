最新号

2026年1月1日号

［特集］

2026北中米ワールドカップ

選手名鑑＆出場国ガイド



大会スケジュール＆開催スタジアムMAP

グループステージ展望



巻頭言

リカルド・セティオンの大会展望

「未知なるW杯をワインのように味わおう」



GROUP A

メキシコ

韓国／南アフリカ

欧州プレーオフパスＤ展望



GROUP B

スイス

カナダ／カタール

欧州プレーオフパスＡ展望



GROUP C

ブラジル

モロッコ

スコットランド／ハイチ



GROUP D

アメリカ

パラグアイ／オーストラリア

欧州プレーオフパスＣ展望



GROUP E

ドイツ

エクアドル

コートジボワール／キュラソー



GROUP F

オランダ

日本

チュニジア／欧州プレーオフパスＢ展望



GROUP G

ベルギー

エジプト

イラン／ニュージーランド



GROUP H

スペイン

ウルグアイ

サウジアラビア／カーボベルデ



GROUP I

フランス

ノルウェー

セネガル／大陸間プレーオフパス②展望



GROUP J

アルゼンチン

オーストリア

アルジェリア／ヨルダン



GROUP K

ポルトガル

コロンビア

ウズベキスタン／大陸間プレーオフパス①展望



GROUP L

イングランド

クロアチア

ガーナ／パナマ



スタジアムガイド



LEGEND VOICE

Filippo INZAGHI（元イタリア代表ＦＷ）

「アッズーリよ、恐れるな」



［躍進国フォーカス］

ノルウェー代表 急速進化。



好評連載

ゴールキーパーの好守＆拙守をプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十四回 絶妙だった前進と不可解な選択

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 51「一生に一度あるかないかの劇的な勝利で」

いつだって楽天南米

No.327「楽な相手など存在しない」スカローニ監督が貫く慎重さ



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］



バックナンバー＆次号予告



綴じ込み付録

ＷＳＤ特製 2026年卓上カレンダー



