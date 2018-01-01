増刊号・MOOK最新号
大谷翔平 2025 総集編
［永久保存版］
大谷翔平2025総集編
よみがえった二刀流
2025 POSTSEASON REVIEW
投打二刀流で２年連続頂点へ
１試合３本塁打＆10奪三振
「史上最高の一日」
2025ポストシーズン投打詳細記録
誰も見たことのない場所へ
大谷翔平2025激闘の軌跡
SPECIAL PHOTO GALLERY
2025全55本塁打詳細記録
ビジュアル＆データで解明！
2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 打者編
2025全14登板詳細記録
ビジュアル＆データで解明！
2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 投手編
2025 部門別 Ｂ級ニュース
2018-2025 全280本塁打一覧
大谷翔平
2025達成＆2026到達間近マイルストーン
