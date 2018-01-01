増刊号・MOOK 最新号

大谷翔平 2025 総集編

定価1000円（税込）／A4変 ［永久保存版］

大谷翔平2025総集編

よみがえった二刀流 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 楽天で購入

楽天で購入 BASEで購入

［永久保存版］

大谷翔平2025総集編

よみがえった二刀流



2025 POSTSEASON REVIEW

投打二刀流で２年連続頂点へ



１試合３本塁打＆10奪三振

「史上最高の一日」



2025ポストシーズン投打詳細記録



誰も見たことのない場所へ



大谷翔平2025激闘の軌跡



SPECIAL PHOTO GALLERY



2025全55本塁打詳細記録



ビジュアル＆データで解明！

2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 打者編



2025全14登板詳細記録



ビジュアル＆データで解明！

2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 投手編



2025 部門別 Ｂ級ニュース



2018-2025 全280本塁打一覧



大谷翔平

2025達成＆2026到達間近マイルストーン