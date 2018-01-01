最新号

大谷翔平 2025 総集編

定価1000円（税込）／A4変
2025年11月10日発売

［永久保存版］
大谷翔平2025総集編
よみがえった二刀流

［永久保存版］
大谷翔平2025総集編
よみがえった二刀流

2025 POSTSEASON REVIEW
　投打二刀流で２年連続頂点へ

１試合３本塁打＆10奪三振
　「史上最高の一日」

2025ポストシーズン投打詳細記録

誰も見たことのない場所へ

大谷翔平2025激闘の軌跡

SPECIAL PHOTO GALLERY

2025全55本塁打詳細記録

ビジュアル＆データで解明！
　2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 打者編

2025全14登板詳細記録

ビジュアル＆データで解明！
　2025 SHOHEI OHTANI INFOGRAPHICS 投手編

2025 部門別 Ｂ級ニュース

2018-2025 全280本塁打一覧

大谷翔平　
　2025達成＆2026到達間近マイルストーン