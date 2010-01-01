最新号

2025年12月18日号

定価980円（税込）／A4変 ［特集］

25-26 欧州リーグ前半戦レビュー

［特集］

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編

アーセナル

チェルシー

マンチェスター・Ｃ

トッテナム

マンチェスター・Ｕ

リバプール

アストン・ビラ／クリスタル・パレス

ブライトン／サンダーランド

ボーンマス／ニューカッスル

ブレントフォード／エバートン／フルアム／ノッティンガム・Ｆ

ウェストハム／リーズ／バーンリー／ウォルバーハンプトン

［プレーヤー統括企画］

前半戦活躍度ランキング



LA LIGA ラ・リーガ編

Ｒ・マドリー

バルセロナ

Ａ・マドリー

ビジャレアル／ベティス

アスレティック／エスパニョール／ヘタフェ

Ｒ・ソシエダ／エルチェ／セビージャ／セルタ

ラージョ・バジェカーノ／アラベス／バレンシア／マジョルカ

オサスナ／ジローナ／レバンテ／オビエド

［プレーヤー統括企画］

前半戦活躍度ランキング



SERIE A セリエＡ編

ミラン

ナポリ

インテル

ユベントス

ローマ／ボローニャ

コモ／ラツィオ／サッスオーロ／ウディネーゼ

クレモネーゼ／トリノ／アタランタ／カリアリ

パルマ／ピサ／レッチェ／ジェノア／フィオレンティーナ／ヴェローナ

［プレーヤー統括企画］

前半戦活躍度ランキング



BUNDESLIGA ブンデスリーガ編

バイエルン

レバークーゼン

ドルトムント

RBライプツィヒ／シュツットガルト

フランクフルト／ホッフェンハイム／ウニオン・ベルリン

ブレーメン／ケルン／フライブルク／ボルシアMG

アウクスブルク／ハンブルガーSV／ヴォルフスブルク／ザンクトパウリ／マインツ／ハイデンハイム

［プレーヤー統括企画］

前半戦活躍度ランキング



LIGUE 1 リーグ・アン編

パリSG

マルセイユ／ストラスブール／リヨン／モナコ

前半戦活躍度ランキング



CROSS TALK

SUPER STAR

Kylian MBAPPE（Ｒ・マドリー／フランス代表）

×

LEGEND

Jorge VALDANO（Ｒ・マドリーOB）



OTHERS

［代表企画］北中米ワールドカップ

出場決定42か国一覧＆プレーオフ展望

2025-2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE

リーグフェーズ５節のスポットライト

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.69「ペレ・ブランドを手中に収めたネイマールの真意」



林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第22回「ハーランドやウーデゴーがワールドカップへ」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.25 パウ・クバルシ「ファイナルリーパー」



トレーディングカードリリース情報局

2024-25 PANINI SERIE A PLAYER OF THE MATCH HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］



バックナンバー＆次号予告



別冊付録

WORLD STAR CALENDER2026