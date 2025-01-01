最新号

2025年11月20日号

定価980円（税込）／A4変 ［特集］2025-2026 チェルシー進化論

若き逸材たちが示す無限の可能性

［巻頭言］ブルーズの野望



ＷＳＤ独自の査定で主要30選手を格付け

タレントパワーランキング



マレスカ体制２年目のここまでの歩みを写真とデータで振り返る

全14試合序盤戦REPORT



［TACTICAL ANALYSIS］ペップ流からトランジション型へ

指揮官マレスカが目指す理想形を探る最新戦術考察



コール・パーマー（FW／イングランド代表）

「全ゴール・プロファイル」



［ルーツを紐解く］

ジョアン・ペドロ（FW／ブラジル代表）



「仕掛け」のスペシャリスト４人を現役アナリストが徹底分析

ペドロ・ネト（FW／ポルトガル代表）

ジェイミー・ギテンス（FW／イングランドＵ?21代表）

エステバン（FW／ブラジル代表）

アレハンドロ・ガルナチョ（FW／アルゼンチン代表）



［YOUNG STAR STORY］エステバン（FW／ブラジル代表）

「アンチ・ネイマールの期待」



［エキスパート対談］現地識者が問題点や課題を浮き彫りに

ブルーズ向上委員会



［誌上比較］

頂点を競うライスとの対比で浮かび上がらせるカイセドの真価



［キープレーヤー分析］

エンソ・フェルナンデス（MF／アルゼンチン代表）

「水を得た魚」



［パーソナリティー解剖］

マルク・ククレジャ（DF／スペイン代表）

「笑顔を生むリーダー」



［リーダー解剖］

リース・ジェームズ（DF／イングランド代表）

「キャプテン白書」



［守護神ストーリー］

ロベルト・サンチェス（GK／スペイン代表）

「信頼の二人三脚。」



［Real Voice］

スタンフォード・ブリッジで現地サポーターに直撃

いまのチェルシーの魅力は



選手たちのSNS投稿を紹介

チェルシーの選手たち「実はこんなことやってます」



［CLOSE-UP］STRASBOURG「もうひとつの青」

姉妹クラブのチェルシーとタレントの取引が活発化

ストラスブールの最新事情に迫る



OTHERS

さらに14か国の本大会出場が決まる11月の代表ウィークの見所は

北中米ワールドカップ予選大陸別クライマックス展望

2025-2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE

リーグフェーズ３節のスポットライト

2025-2026 UEFA EUROPA LEAGUE

リーグフェーズ３節のスポットライト

2025-2026 UEFA CONFERENCE LEAGUE

リーグフェーズ３節のスポットライト

WSD PHOTO GALLERY



好評連載

林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第21回 「まさに無双状態」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.24 ニコ・パス「Neo Fantasista」

The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］



別冊付録

チェルシー ジャンボポスター

コール・パーマー＆エステバン