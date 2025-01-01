最新号
2025年12月・2026年1月合併号
［ダンクシュート責任編集］
2025-26 シーズン NBA コンプリートガイド
2025-26 SEASON NBA COMPLETE GUIDE
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
NBA全30チーム 完全ガイド＆選手名鑑
チーム：昨季全試合結果、今季試合日程、過去10年のチーム成績etc
選手：キャリア全成績、受賞歴、トリプルダブル達成数、年俸、
実力指数、シュートエリア、着用シューズブランドetc
■CONTENTS
イースタン・カンファレンス展望／チーム・選手名鑑
ウエスタン・カンファレンス展望／チーム・選手名鑑
NBAフランチャイズ変遷史
注目FA選手名鑑
河村勇輝
飛躍の２年目へ――
2024－25シーズン＆オールタイム記録集
NBA初心者ガイド
NBA専門用語集
選手名索引
