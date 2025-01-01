最新号

2026年1月15日号

定価890円（税込）／A4変 ［ワールドカップイヤー特別企画］

世界12か国の識者20人が選ぶ

Ｗ杯26年大会の主役候補ランキング

26年大会の主役候補ランキング

１位 キリアン・エムバペ

２位 ラミネ・ヤマル

３位 アーリング・ハーランド

４位 リオネル・メッシ

５位 ハリー・ケイン

６位 ヴィティーニャ

７位 ペドリ

８位 エステバン

９位 ラフィーニャ

10位 ウスマンヌ・デンベレ

11位／12位 ヴィニシウス・ジュニオール／クリスティアーノ・ロナウド

13位／14位 コール・パーマー／ジュード・ベリンガム

15位／16位 フロリアン・ヴィルツ／ニック・ヴォルテマーデ

17位／18位 ジャマル・ムシアラ／アシュラフ・ハキミ

19位／20位 ヤン・ディオマンデ／フリアン・アルバレス

21位以下のランキング



─識者20人が選出─

私の脳裏に浮かぶＷ杯スーパーレジェンドBIG５

アルゼンチン編

フランス編

ドイツ編

ブラジル編

スペイン編

イングランド編

イタリア編

ポルトガル編

オランダ編／ベルギー編

ウルグアイ編／セルビア編



INTERVIEW WITH THE MAN

Thibaut COURTOIS（ベルギー代表／Ｒ・マドリー）

「幸せな場所」



RISING STAR INTERVIEW

Hugo EKITIKE（フランス代表／リバプール）

「もっと、もっと上へ──」



［関連企画］

Nextワンダーボーイは誰だ

ヤングタレントカタログ



［関連企画］

試合を動かすベンチの「主役候補」にフォーカス

出場決定42か国の監督プロファイル



［関連企画］

WSD編集部員がセレクト

W杯を象徴するインパクトを放った

中小国のスーパーレジェンド



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫る

フットボールの「裏側」

Vol.70「グローバル化する『フラメンゴ帝国』の全貌」

林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る！

第23回 「強いシティが帰ってきた」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.26 モロッコ代表「THRONEBREAKER」

HOT STUFF[プレゼント＆インフォメーション]



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］

バックナンバー＆次号予告



