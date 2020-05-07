最新号

2020年5/7号

定価790円（税込）／A4変
2020年4月16日発売

[特集]
夏の移籍ガイド2020

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

 
［特集］どうなる、サマートランスファー 夏の移籍ガイド2020
PART 1 急浮上中のターゲットを含む主役候補の最新動向を追え！
ビッグクラブが狙う100人
ＦＷ編
ＭＦ編
ＤＦ編
ＧＫ編
予測困難な夏を読み解く「事象」と「傾向」
新型コロナウイルス禍で移籍マーケットはどう変わる!?
PART 2 過去10年の強化実績を採点すると？
メガクラブ「補強力」ランキング
1位BAYERNバイエルン
2位REAL MADRIDＲ・マドリー 
3位FC BARCELONAバルセロナ
4位MANCHESTER CITYマンチェスター・Ｃ
5位JUVENTUSユベントス
6位PARIS SAINT-GERMAINパリＳＧ
7位LIVERPOOLリバプール
8位CHELSEAチェルシー
9位 ATLETICO MADRIDＡ・マドリー
10位TOTTENHAMトッテナム
11位ARSENALアーセナル
12位MANCHESTER UNITEDマンチェスター・Ｕ
13位INTERインテル
14位AC MILANミラン
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／ドイツ代表）「フットボールが恋しいよ」
カゼミーロ（レアル・マドリー／ブラジル代表）「忠義のボランチ」
フィリッポ・インザーギ（元イタリア代表ＦＷ／現ベネベント監督）衰え知らずの「情熱」
ハビエル・アギーレ（レガネス監督）「フットボールは、重要ではない」
コロナ禍で各国リーグ中断中 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
WSD PHOTO GALLERY
リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」VOL.07「王様」ペレの回復を切に願う
いつだって楽天南米
フットボーラーのファッション診断 VOL.94　ラウタロ・マルティネス
FOOTISTAレジェンド×現役スター夢の共演
最強世代を探せ‼年代別 BEST11 第20回 1979年生まれ
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ITALY／イタリア
SPAIN／スペイン 
ENGLAND／イングランド
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
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