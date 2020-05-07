最新号
2020年5/7号
[特集]
夏の移籍ガイド2020
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ご了承ください
|［特集］どうなる、サマートランスファー 夏の移籍ガイド2020
|PART 1 急浮上中のターゲットを含む主役候補の最新動向を追え！
|ビッグクラブが狙う100人
|ＦＷ編
|ＭＦ編
|ＤＦ編
|ＧＫ編
|予測困難な夏を読み解く「事象」と「傾向」
|新型コロナウイルス禍で移籍マーケットはどう変わる!?
|PART 2 過去10年の強化実績を採点すると？
|メガクラブ「補強力」ランキング
|1位BAYERNバイエルン
|2位REAL MADRIDＲ・マドリー
|3位FC BARCELONAバルセロナ
|4位MANCHESTER CITYマンチェスター・Ｃ
|5位JUVENTUSユベントス
|6位PARIS SAINT-GERMAINパリＳＧ
|7位LIVERPOOLリバプール
|8位CHELSEAチェルシー
|9位 ATLETICO MADRIDＡ・マドリー
|10位TOTTENHAMトッテナム
|11位ARSENALアーセナル
|12位MANCHESTER UNITEDマンチェスター・Ｕ
|13位INTERインテル
|14位AC MILANミラン
|マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／ドイツ代表）「フットボールが恋しいよ」
|カゼミーロ（レアル・マドリー／ブラジル代表）「忠義のボランチ」
|フィリッポ・インザーギ（元イタリア代表ＦＷ／現ベネベント監督）衰え知らずの「情熱」
|ハビエル・アギーレ（レガネス監督）「フットボールは、重要ではない」
|コロナ禍で各国リーグ中断中 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
|WSD PHOTO GALLERY
|リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」VOL.07「王様」ペレの回復を切に願う
|いつだって楽天南米
|フットボーラーのファッション診断 VOL.94 ラウタロ・マルティネス
|FOOTISTAレジェンド×現役スター夢の共演
|最強世代を探せ‼年代別 BEST11 第20回 1979年生まれ
|The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
|ITALY／イタリア
|SPAIN／スペイン
|ENGLAND／イングランド
|GERMANY／ドイツ
|FRANCE／フランス
|BRASIL／ブラジル
|TOPICSデリバリー［トピックス］
|HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］
|BACK NUMBER［バックナンバー］
|次号予告＆編集後記
|特別付録ＷＳＤオリジナルＦＯＯＴＩＳＴＡシリアルコード