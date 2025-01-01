最新号

2025年11月6日号

定価980円（税込）／A4変 ［特集］

ARSENAL 栄光へのシナリオ

アルテタ体制「最高戦力」で悲願のプレミアリーグ制覇へ Amazonで購入

いざ、プレミアリーグ制覇へ。最高戦力、出陣。

夏の大型補強で陣容を大幅にアップグレード

アルテタ体制の「ベストスカッド」をポジション別に一挙紹介



［エキスパート戦術考察］「予測不能」の追求

［KEY PLAYER］

ヴィクトル・ヨケレス（FW／スウェーデン代表）

エベレチ・エゼ（FW／イングランド代表）

マルティン・スビメンディ（MF／スペイン代表）



SPECIAL INTERVIEW

Martin ZUBIMENDI（MF／スペイン代表）

「心、動く。」



［現地エキスパート対談］

マーティン・ウーデゴーはクラブ史上最高のレフティーか



［レジェンドへの挑戦状 Vol.1］

サカはウインガーのクラブ歴代何番目



［レジェンドへの挑戦状 Vol.2］

ライスはセントラルＭＦのクラブ歴代何番目



［STORY］兄弟の絆

１＋１が４にも５にもなる最強のＣＢコンビ

ウィリアム・サリバ（DF／フランス代表）

ガブリエウ・マガリャンイス（DF／ブラジル代表）



絶対的守護神のルーツやパーソナリティーの源泉に迫る

ポジティブな努力家 ダビド・ラヤ（GK／スペイン代表）



LEGEND INTERVIEW

LAUREN Mayer（元カメルーン代表DF）

「本気で信じているよ」



勝利を呼ぶ「第２の主力」たち

実力派クインテット

レアンドロ・トロサール（FW／ベルギー代表）

ノニ・マドゥエケ（FW／イングランド代表）

ガブリエウ・マルチネッリ（FW／ブラジル代表）

ミケル・メリーノ（MF／スペイン代表）

クリスティアン・モスケラ（DF／スペインＵ21代表）



ヌワネリ、ルイス＝スケリーに続くヘイルエンド産の神童

マックス・ダウマン（MF／イングランドＵ19代表）15歳の衝撃



チームをさらなる高みへ導くピッチ外の新キーパーソン

アンドレア・ベルタ（スポーツディレクター）

ガブリエル・エインセ（アシスタントコーチ）



選手たちのSNS投稿を紹介

アーセナルの選手たち「実はこんなことやってます」

WSD PHOTO GALLERY



［プレミアリーグ躍進クラブ解剖］

話題の上昇チームを番記者が分析する

クリスタル・パレス



欧州４大リーグ注目の新戦力 ファーストインプレッション

期待に対するパフォーマンスの満足度は



プレミアリーグ編

ラ・リーガ編

セリエＡ編

ブンデスリーガ編



OTHERS

UEFA CHANPIONS LEAGUEスポットライト

UEFA EUROPE LEAGUEスポットライト

UEFA CONFERENCE LEAGUEスポットライト

［初招集］＆［復帰］の注目プレーヤーをCHECK

最新列強10か国の招集メンバー



好評連載

ゴールキーパーの好守＆ミスをプロ目線で深掘り GK上級観戦塾

第十二回 バックステップとブロックありき

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 49

「最高のフットボール観戦体験ができる場所」

いつだって楽天南米 No.325

アルファロ監督が追い求める「不可能という名のユートピア」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10



バックナンバー＆次号予告



別冊付録

アーセナル ジャンボポスター

Viktor GYÖKERES & Eberechi EZE



NEXT

次号は11月6日（木）発売

※一部地域によっては発売日が異なります。