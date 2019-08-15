最新号

2019年8/15号

定価750円（税込）／A4変
2019年8月1日発売

2019-2020欧州各国リーグ
開幕ガイド
全88クラブの最新フォーメーションを掲載！！

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
［特集］2019-2020シーズン欧州各国リーグ開幕ガイド　全88クラブの最新フォーメーションを掲載!!
PREMIER LEAGUEプレミアリーグ
マンチェスター・Ｃ／リバプール／チェルシー
トッテナム／アーセナル／マンチェスター・Ｕ
ウォルバーハンプトン／エバートン／レスター
ウェストハム／ワトフォード／クリスタル・パレス
ニューカッスル／ボーンマス／バーンリー
サウサンプトン／ブライトン／ノーリッジ
シェフィールド・U／アストン・ビラ
新シーズンを「オッズ」で展望&今夏の移籍金ランキング
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LA LIGAラ・リーガ
バルセロナ／Ａ・マドリー／R・マドリー
バレンシア／ヘタフェ／セビージャ
エスパニョール／Ａ・ビルバオ／R・ソシエダ
ベティス／アラベス／エイバル
レガネス／ビジャレアル／レバンテ
バジャドリー／セルタ／オサスナ
グラナダ／マジョルカ
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SERIE AセリエＡ
ユベントス／ナポリ／アタランタ
インテル／ミラン／ローマ
トリノ／ラツィオ／サンプドリア
ボローニャ／サッスオーロ／ウディネーゼ
スパル／パルマ／カリアリ
フィオレンティーナ／ジェノア／ブレッシャ
レッチェ／ヴェローナ
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BUNDESLIGAブンデスリーガ
バイエルン／ドルトムント／ＲＢライプツィヒ
レバークーゼン／ボルシアＭＧ／ヴォルフスブルク
フランクフルト／ブレーメン／ホッフェンハイム
デュッセルドルフ／ヘルタ・ベルリン／マインツ
フライブルク／シャルケ／アウクスブルク
ケルン／パーダーボルン／ウニオン・ベルリン
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LIGUE 1リーグ・アン
パリSG
リール／リヨン／マルセイユ／モナコ
欧州主要リーグでプレーする注目の45人を紹介！2019-20シーズン ヨーロッパ侍MAP
OTHER LEAGUESその他のリーグの有力クラブ
ベンフィカ
ポルト／アヤックス／ＰＳＶ／ガラタサライ
ダビド・ルイス（チェルシー／ブラジル代表）クリスティアン・プリシッチ（ドルトムント➡チェルシー／アメリカ代表）「新生チェルシーのリーダーと崩しの切り札」
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／ドイツ代表）「ミスから学べる人こそが、勝者になれる」
［定期寄稿］サイモン・クーパーの再・メッシ考　メッシとバルサの曲がり角　依存から脱する“新たなスキーム”を作り出せるだろうか。
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連載 レジェンドの言魂［第67回］ 
2019-20シーズン日程
プレミアリーグ
ラ・リーガ
ブンデスリーガ
国際大会＆ヨーロッパ・カップ戦予選結果
表舞台から消えた逸材　かつて一世を風靡した大器のその後を追う　第６回 エンリケ・アウメイダ
フットボーラーの気になるパートナーはどんな人？？“ＷＡＧｓ”ｐｅｄｉａ　Vol.04 ワンダ・ナラ
あのＷＣＣＦが完全リニューアル‼ＷＳＤ編集部員が体験レポート　FOOTISTA始めました 第４回
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