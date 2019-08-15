最新号
2019年8/15号
2019-2020欧州各国リーグ
開幕ガイド
全88クラブの最新フォーメーションを掲載！！
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
［特集］2019-2020シーズン欧州各国リーグ開幕ガイド 全88クラブの最新フォーメーションを掲載!!
|PREMIER LEAGUEプレミアリーグ
|マンチェスター・Ｃ／リバプール／チェルシー
|トッテナム／アーセナル／マンチェスター・Ｕ
|ウォルバーハンプトン／エバートン／レスター
|ウェストハム／ワトフォード／クリスタル・パレス
|ニューカッスル／ボーンマス／バーンリー
|サウサンプトン／ブライトン／ノーリッジ
|シェフィールド・U／アストン・ビラ
|新シーズンを「オッズ」で展望&今夏の移籍金ランキング
|ニューカマーCHECK
|LA LIGAラ・リーガ
|バルセロナ／Ａ・マドリー／R・マドリー
|バレンシア／ヘタフェ／セビージャ
|エスパニョール／Ａ・ビルバオ／R・ソシエダ
|ベティス／アラベス／エイバル
|レガネス／ビジャレアル／レバンテ
|バジャドリー／セルタ／オサスナ
|グラナダ／マジョルカ
|新シーズンを「オッズ」で展望&今夏の移籍金ランキング
|ニューカマーCHECK
|SERIE AセリエＡ
|ユベントス／ナポリ／アタランタ
|インテル／ミラン／ローマ
|トリノ／ラツィオ／サンプドリア
|ボローニャ／サッスオーロ／ウディネーゼ
|スパル／パルマ／カリアリ
|フィオレンティーナ／ジェノア／ブレッシャ
|レッチェ／ヴェローナ
|新シーズンを「オッズ」で展望&今夏の移籍金ランキング
|ニューカマーCHECK
|BUNDESLIGAブンデスリーガ
|バイエルン／ドルトムント／ＲＢライプツィヒ
|レバークーゼン／ボルシアＭＧ／ヴォルフスブルク
|フランクフルト／ブレーメン／ホッフェンハイム
|デュッセルドルフ／ヘルタ・ベルリン／マインツ
|フライブルク／シャルケ／アウクスブルク
|ケルン／パーダーボルン／ウニオン・ベルリン
|ニューカマーCHECK
|LIGUE 1リーグ・アン
|パリSG
|リール／リヨン／マルセイユ／モナコ
|欧州主要リーグでプレーする注目の45人を紹介！2019-20シーズン ヨーロッパ侍MAP
|OTHER LEAGUESその他のリーグの有力クラブ
|ベンフィカ
|ポルト／アヤックス／ＰＳＶ／ガラタサライ
|ダビド・ルイス（チェルシー／ブラジル代表）クリスティアン・プリシッチ（ドルトムント➡チェルシー／アメリカ代表）「新生チェルシーのリーダーと崩しの切り札」
|マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／ドイツ代表）「ミスから学べる人こそが、勝者になれる」
|［定期寄稿］サイモン・クーパーの再・メッシ考 メッシとバルサの曲がり角 依存から脱する“新たなスキーム”を作り出せるだろうか。
|WSD PHOTO GALLERY
|連載 レジェンドの言魂［第67回］
|2019-20シーズン日程
|プレミアリーグ
|ラ・リーガ
|ブンデスリーガ
|国際大会＆ヨーロッパ・カップ戦予選結果
|表舞台から消えた逸材 かつて一世を風靡した大器のその後を追う 第６回 エンリケ・アウメイダ
|フットボーラーの気になるパートナーはどんな人？？“ＷＡＧｓ”ｐｅｄｉａ Vol.04 ワンダ・ナラ
|あのＷＣＣＦが完全リニューアル‼ＷＳＤ編集部員が体験レポート FOOTISTA始めました 第４回
|最強世代を探せ‼年代別 BEST11 第12回 1996年生まれ
|The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
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