2026年2月5日号

定価890円（税込）／A4変

永久保存版 ユベントス全史

セリエＡ最多優勝を誇る「老貴婦人」のすべて

勝者の哲学と品格を宿し続ける名門の128年を紐解く Amazonで購入

［序文］

「老貴婦人」の品格



近現代史へと続く「80年の軌跡」

を時系列で辿るクラブ前史



ビアンコネーロ近現代史

［PART１］1976-1986

「６度のスクデット、黄金時代を築き上げる」



［PART２］1986-1996

「15年間の黄金期が終焉、模索の時代に」



［PART３］1996-2006

「革新的な強化戦略を推進、国内の覇権を確立したが」



［PART４］2006-2016

「スキャンダルからの再生、絶対的な覇権の始まり」



［PART５］2016-2026

「欧州はおろか国内でも王座から遠ざかり」



３人のユベントス通がトップ10を選出

至高のファンタジスタ番付



［REMEMBERING 1980’s］

前線でユニットを組んだFWアルド・セレーナが綴る

プラティニの異次元



［REMEMBERING 1980’s］

チェーザレ・プランデッリ（ユベントスＯＢ／元イタリア代表監督）

「私のような選手は貴重だった」



［REMEMBERING 1990’s］

モレノ・トリチェッリ（元イタリア代表／DF）

「ユーベほど素晴らしい文化を持ったクラブを私は知らない」



いぶし銀の働きで栄光を支えたファンに愛された名脇役



［REMEMBERING 2000s／2010s］

ジャンルイジ・ブッフォン（ユベントスOB／元イタリア代表）

「絆」



強烈な個性や独自の戦術で歓喜を呼んだ伝説のミステルたち



［エキスパート対談］センターバック列伝

堅守の象徴を時代背景とともに語り尽くす



［検証］あのスキャンダルからまもなく20年――

前代未聞の事件とどう向き合い、あれから何が変わったのか

カルチョポリ総括



［風間八宏氏が新エースの真価を見定める］

ケナン・ユルドゥズ（ＦＷ／トルコ代表）

唯一無二の「運ぶ」能力



100年以上のクラブオーナー アニェッリ家の情熱

ビアンコネーロを名門に引き上げた華麗なる一族の功績を辿る



公認ファンクラブ全面協力

1976-77⇒2025-26の50シーズンが対象

「ユニホーム総選挙」



ビアンコネーロの偉大な歴史を記録と数字で辿る

「ユベントス資料館」



2026年１月16日までの決定した冬の移籍



好評連載

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 52

「タチが悪いユナイテッドＯＢの古巣批判」

いつだって楽天南米 No.328

「英雄スアレスの発言が物議ウルグアイの「星」を巡る論争」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10



