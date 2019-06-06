最新号

2019年6/6号

定価750円（税込）／A4変
2019年5月16日発売

2018－2019シーズンのBEST PLAYER
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
 
［WSD恒例企画］2018－2019シーズンのBEST PLAYER候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
PREMIER LEAGUEプレミアリーグ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編　
③最優秀攻撃的MF／セントラルMF
④最優秀守備的MF
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワースト選手＆監督
LA LIGAラ・リーガ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF
②最優秀セカンドトップ／トップ下
MF編　
③最優秀サイドアタッカー
④最優秀攻撃的MF
⑤最優秀守備的MF
DF&GK編　
⑥最優秀サイドバック／ウイングバック
⑦最優秀CB
⑧最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワースト選手＆監督
SERIE AセリエＡ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF
②最優秀セカンドトップ／トップ下／ウイング
MF編　
③最優秀攻撃的ＭＦ
④最優秀レジスタ／インコントリスタ
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワースト選手＆監督
BUNDESLIGAブンデスリーガ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／サイドアタッカー
MF編　
③最優秀トップ下／攻撃的MF
④最優秀セントラルMF／守備的MF
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞＆ワースト選手＆監督
LIGUE 1リーグ・アン
ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞を発表!!
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ヨーロッパリーグ決勝プレビュー
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