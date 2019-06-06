最新号
2019年6/6号
2018－2019シーズンのBEST PLAYER
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
|［WSD恒例企画］2018－2019シーズンのBEST PLAYER候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
|PREMIER LEAGUEプレミアリーグ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀ストライカー
|②最優秀ウイング／セカンドトップ
|MF編
|③最優秀攻撃的MF／セントラルMF
|④最優秀守備的MF
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワースト選手＆監督
|LA LIGAラ・リーガ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀CF
|②最優秀セカンドトップ／トップ下
|MF編
|③最優秀サイドアタッカー
|④最優秀攻撃的MF
|⑤最優秀守備的MF
|DF&GK編
|⑥最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑦最優秀CB
|⑧最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワースト選手＆監督
|SERIE AセリエＡ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀CF
|②最優秀セカンドトップ／トップ下／ウイング
|MF編
|③最優秀攻撃的ＭＦ
|④最優秀レジスタ／インコントリスタ
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワースト選手＆監督
|BUNDESLIGAブンデスリーガ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀ストライカー
|②最優秀ウイング／サイドアタッカー
|MF編
|③最優秀トップ下／攻撃的MF
|④最優秀セントラルMF／守備的MF
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞＆ワースト選手＆監督
|LIGUE 1リーグ・アン
|ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞を発表!!
|ポケサカリニューアル記念特別企画「個性」がもたらす可能性
|チャンピオンズ・リーグ決勝プレビュー
|ヨーロッパリーグ決勝プレビュー
|好評連載
|フットボールの母国「巡礼の旅」THE 45th SPOT プレストン・ノース・エンド
|いつだって楽天南米
|フットボーラーのファッション診断VOL.83 エデルソン
|人気クラブの時代を彩った“胸スポ”ヒストリー第２回 バイエルン
|WSD編集部が「サポーター観戦会」に潜入！FUN! FUN! FAN通信4th ATHLETIC BILBAO
|あのＷＣＣＦが完全リニューアル‼FOOTISTAレジェンド×現役スター夢の共演
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