最新号

2025年10月16日号

定価890円（税込）／A4変
2025年10月2日発売

［特集］
永久保存版 ＡＣミラン全史 
時代を超えて愛されるロッソネーロのすべて
126年の栄光と伝説がここに

［巻頭文］ミランが愛される理由
４つのキーワードで紐解くクラブ前史

MODERN HISTORY OF AC MILAN
ロッソネーロ近現代史

［PART１］1976-1986
　「40年ぶりの二桁順位にクラブ初のＢ降格も」
［PART２］1986-1996
　「２人の名将に導かれ黄金時代を謳歌」
［PART３］1996-2006
　「90年代後半の過渡期を経てもうひとつの黄金期へと」
［PART４］2006-2016
　「輝かしい時代が終わり財政難で深刻な低迷期へ」
［PART５］2016-2026
　「オーナーが三度交代でビジネス面では成功も」

イタリア人エキスパート３人の投票でランク化
二大花形ポジション頂上決戦
［PART１］偉大なるプリマ・プンタ10
［PART２］華麗なるトレクァルティスタ10

［close-up legend］
　パオロ・マルディーニ「唯一無二のバンディエーラ」

独自の戦術を駆使して栄光をもたらした５人の名将

SPECIAL INTERVIEW 
　カフー（元ブラジル代表ＤＦ）
　「イル・ペンドリーノの誇り」

ミラニスタの現地在住ライターが綴る
　最も熱狂したミラノダービー＆肌で感じたサン・シーロ

EXCLUSIVE INTERVIEW 
　ケビン＝プリンス・ボアテング（元ガーナ代表ＭＦ）
　「何もかもがエレガントだった」

現チームのエースを深堀り
　ラファエウ・レオン（FW／ポルトガル代表）
　「覚醒前夜」

エキスパート３人が「当たり補強」ＴＯＰ５を選出
　「ザ・ベストディール」

ミランを撮り続けること38年
　イタリア人カメラマンが選ぶ「生涯のベストショット３選」

126年の歴史で積み上げられたレコードを保管
　「ロッソネーロ記録館」

選手のSNS投稿を紹介
　ミランの選手たち「実はこんなことやってます」

好評連載
フットボールをこよなく愛するロックシンガー
ASHのROCKERルーム Always Soccer High 
　Track.23　マックス・ダウマン「King is Back」
リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」
　Vol.68「Ｗ杯不参加を示唆したメッシの進退」
林陵平の蹴球喜怒哀楽
１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る
　第20回　40歳の活躍に「あっぱれ」
トレーディングカードリリース情報局
　2024-25 PANINI SERIE A PLAYER OF THE MATCH HOBBY

The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
　ENGLAND／イングランド
　SPAIN／スペイン 
　ITALY／イタリア
　GERMANY／ドイツ
　FRANCE／フランス
　ARGENTINA／アルゼンチン
　EASTERN EUROPE／東欧

OTHERS
バロンドール 2025
　３冠の立役者デンベレが初受賞
世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］

