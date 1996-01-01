最新号

2025年10月16日号

定価890円（税込）／A4変 ［特集］

永久保存版 ＡＣミラン全史

時代を超えて愛されるロッソネーロのすべて

126年の栄光と伝説がここに Amazonで購入

［特集］

永久保存版 ＡＣミラン全史

時代を超えて愛されるロッソネーロのすべて

126年の栄光と伝説がここに



［巻頭文］ミランが愛される理由

４つのキーワードで紐解くクラブ前史



MODERN HISTORY OF AC MILAN

ロッソネーロ近現代史



［PART１］1976-1986

「40年ぶりの二桁順位にクラブ初のＢ降格も」

［PART２］1986-1996

「２人の名将に導かれ黄金時代を謳歌」

［PART３］1996-2006

「90年代後半の過渡期を経てもうひとつの黄金期へと」

［PART４］2006-2016

「輝かしい時代が終わり財政難で深刻な低迷期へ」

［PART５］2016-2026

「オーナーが三度交代でビジネス面では成功も」



イタリア人エキスパート３人の投票でランク化

二大花形ポジション頂上決戦

［PART１］偉大なるプリマ・プンタ10

［PART２］華麗なるトレクァルティスタ10



［close-up legend］

パオロ・マルディーニ「唯一無二のバンディエーラ」



独自の戦術を駆使して栄光をもたらした５人の名将



SPECIAL INTERVIEW

カフー（元ブラジル代表ＤＦ）

「イル・ペンドリーノの誇り」



ミラニスタの現地在住ライターが綴る

最も熱狂したミラノダービー＆肌で感じたサン・シーロ



EXCLUSIVE INTERVIEW

ケビン＝プリンス・ボアテング（元ガーナ代表ＭＦ）

「何もかもがエレガントだった」



現チームのエースを深堀り

ラファエウ・レオン（FW／ポルトガル代表）

「覚醒前夜」



エキスパート３人が「当たり補強」ＴＯＰ５を選出

「ザ・ベストディール」



ミランを撮り続けること38年

イタリア人カメラマンが選ぶ「生涯のベストショット３選」



126年の歴史で積み上げられたレコードを保管

「ロッソネーロ記録館」



選手のSNS投稿を紹介

ミランの選手たち「実はこんなことやってます」



好評連載

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.23 マックス・ダウマン「King is Back」

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.68「Ｗ杯不参加を示唆したメッシの進退」

林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第20回 40歳の活躍に「あっぱれ」

トレーディングカードリリース情報局

2024-25 PANINI SERIE A PLAYER OF THE MATCH HOBBY



HOT STUFF[プレゼント＆インフォメーション]



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



OTHERS

バロンドール 2025

３冠の立役者デンベレが初受賞

世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］



バックナンバー＆次号予告



