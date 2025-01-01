最新号

2025年9月4日・9月18日合併号

［特集］

ビッグ６時代から群雄割拠の新章へ

プレミアリーグ展望＆ガイド 2025－2026シーズン完全攻略読本





決定した夏の移籍：期間 2025年８月２日から８月15日まで



2025－2026シーズン最新タレント百科



Ⅰ フィニッシャー

実力者＆逸材の移籍で空前の大混戦に

トップスコアラー大予想



Ⅱ ヤングタレント

世界最高峰の舞台に集う

エリートティーンエイジャーコレクション



Ⅲ テクニシャン

高強度のプレミアで異彩を放つ技巧派たち

魅惑のマジシャン８選



Ⅳ ドリブラー

独力で違いを作り出す名手を分類

ドリブル突破王大調査



Ⅴ キャプテン

林陵平が解説

キャプテン「タイプ分類」



Ⅵ ゴールキーパー

エキスパートが厳選８人の真価を見極める

ＧＫプロファイリング



全20クラブ「パワーランキング2025年版」

マンチェスター・Ｃ

リバプール

アーセナル

チェルシー

ニューカッスル

マンチェスター・Ｕ

トッテナム

アストン・ビラ

クリスタル・パレス

ブライトン

エバートン

ノッティンガム・Ｆ

ボーンマス

ウェストハム

フルアム

ブレントフォード

ウォルバーハンプトン

サンダーランド

リーズ

バーンリー



クラブ深掘り企画



MANCHESTER CITY

現役マッチアナリストが分析

ティジャニ・ラインデルス



ARSENAL

「インビンシブルズの一員

アリアディエールのシーズン展望



CHELSEA

Ｊ・ペドロ×パーマー分析

スペクタクルを約束する新コンビ



BRIGHTON

ヒットメーカーが新発掘

注目のNEXTブレイク候補



SUNDERLAND

27歳のオーナーがフットボールに光を

若きプリンスの野望と挑戦



［用語解説］

プレミアリーグをディープに読み解くための

３大キーワード



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.323

「古巣ラシンではなくMLSへ議論を呼んだデ・パウル」



英国人エディターのPUBトーク EPISODE 47

「いざアルゼンチンへ 感情の奔流がここに」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］

別冊付録

2025－2026プレミアリーグ

全38節対戦カード早見一覧シート



