最新号
2024年6月6日号
［特集］
2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？
［特集］
2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？
PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的MF ④最優秀守備的MF
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF ②最優秀ウイング／サイドアタッカー
MF編
③最優秀トップ下／セカンドトップ ④最優秀攻撃的ＭＦ⑤最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑥最優秀サイドバック／ウイングバック ⑦最優秀CB ⑧最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF ②最優秀トップ下／ウイング
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ ④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング
MF編
③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LIGUE 1 ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞
OTHERS
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
世界各国の最古倶楽部ヒストリー
第５回 SCリオ・グランデ（ブラジル）
いつだって楽天南米
英国人エディターのPUBトーク
EPISODE 33 父親のDNAを受け継ぐシティのヘスキー兄弟
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
WSD的 NEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
別冊付録
ジャンボポスター
Toni KROOS REAL MADRID
&
Paulo DYBALA AS ROMA
NEXT
次号は6月6日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。
2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？
PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的MF ④最優秀守備的MF
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF ②最優秀ウイング／サイドアタッカー
MF編
③最優秀トップ下／セカンドトップ ④最優秀攻撃的ＭＦ⑤最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑥最優秀サイドバック／ウイングバック ⑦最優秀CB ⑧最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF ②最優秀トップ下／ウイング
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ ④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング
MF編
③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LIGUE 1 ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞
OTHERS
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
世界各国の最古倶楽部ヒストリー
第５回 SCリオ・グランデ（ブラジル）
いつだって楽天南米
英国人エディターのPUBトーク
EPISODE 33 父親のDNAを受け継ぐシティのヘスキー兄弟
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
WSD的 NEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
別冊付録
ジャンボポスター
Toni KROOS REAL MADRID
&
Paulo DYBALA AS ROMA
NEXT
次号は6月6日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。