最新号

2024年6月6日号

定価880円（税込）／A4変
2024年5月16日発売

［特集］
2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？

［特集］
2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!! 
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？

PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
 FW編 
 ①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング／セカンドトップ
 MF編
 ③最優秀攻撃的MF ④最優秀守備的MF
 DF&GK編
 ⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
 FW編
 ①最優秀CF ②最優秀ウイング／サイドアタッカー
 MF編
 ③最優秀トップ下／セカンドトップ ④最優秀攻撃的ＭＦ⑤最優秀守備的ＭＦ
 DF&GK編
 ⑥最優秀サイドバック／ウイングバック ⑦最優秀CB ⑧最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

SERIE A［ポジション別最優秀選手］
 FW編
 ①最優秀CF ②最優秀トップ下／ウイング
 MF編
 ③最優秀攻撃的ＭＦ ④最優秀守備的ＭＦ
 DF&GK編
 ⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
 FW編
 ①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング
 MF編
 ③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
 DF&GK編
 ⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LIGUE 1 ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞

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