最新号

2024年6月6日号

定価880円（税込）／A4変 ［特集］

2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!

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［特集］

2023ー2024シーズンのBEST PLAYER 決定!!

候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？



PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング／セカンドトップ

MF編

③最優秀攻撃的MF ④最優秀守備的MF

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LA LIGA［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀CF ②最優秀ウイング／サイドアタッカー

MF編

③最優秀トップ下／セカンドトップ ④最優秀攻撃的ＭＦ⑤最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

⑥最優秀サイドバック／ウイングバック ⑦最優秀CB ⑧最優秀GK

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



SERIE A［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀CF ②最優秀トップ下／ウイング

MF編

③最優秀攻撃的ＭＦ ④最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB⑦最優秀GK

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ストライカー ②最優秀ウイング

MF編

③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック ⑥最優秀CB ⑦最優秀GK

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LIGUE 1 ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞



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