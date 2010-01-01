最新号
2023年1月19日号
［新年スペシャル企画］
歴史を紡いだレジェンドと、新時代を切り開く神童を格付け‼
「歴代最高」＆「次世代最強」TOP50
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
［新年スペシャル企画］
歴史を紡いだレジェンドと、新時代を切り開く神童を格付け‼
「歴代最高」＆「次世代最強」TOP50
［新年スペシャル企画］
歴史を紡いだレジェンドと、新時代を切り開く神童を格付け‼
「歴代最高」＆「次世代最強」TOP50
歴代最高
リオネル・メッシ
ペレ
ディエゴ・マラドーナ
ヨハン・クライフ
クリスティアーノ・ロナウド
アルフレッド・ディ・ステファノ
ジネディーヌ・ジダン
ロナウド
フランツ・ベッケンバウアー
ミシェル・プラティニ
エウゼビオ
マルコ・ファン・バステン
ロナウジーニョ
ジョージ・ベスト
ジーコ
フェレンツ・プスカシュ
ロマーリオ
ガリンシャ
パオロ・マルディーニ
ゲルト・ミュラー
次世代最強
エンドリッキ
ガビ
ユスファ・ムココ
アレハンドロ・ガルナチョ
ジョブ・ベリンガム
マティス・テル
ジェイミー・バイノー＝ギテンス
モアメド＝アリ・ショ
ヴィトール・ロッキ
バレンティン・カルボーニ
フリオ・エンシソ
ロメオ・ラビア
イケル・ブラーボ
シェール・ヌドゥール
タレク・ブッフマン
ウーゴ・フェリックス
バレンティン・バルコ
ガブリエル・ミズーイ
ルカ・ダンドレア
シャクエール・ファン・ペルシ
ロナウジーニョが語る歴代最高プレーヤー＆カタールＷ杯
10か国の識者＆WSD編集部の「歴代最高」TOP50全投票結果内訳
［考察］近未来のTOP50入りは可能か？ライジングスターの可能性
INTERVIEW
Luis FIGO ルイス・フィーゴ（元ポルトガル代表）「世界の中心に日本は近づいている」
PEDRI ペドリ（バルセロナ／スペイン代表）「20歳の素顔」
OTHERS
2023年 フットボールカレンダー
［定期寄稿］
サイモン・クーパーの取材記 カタールでの忘れがたき日々
カタール・ワールドカップ 撮影秘話とともにお届け！特派カメラマンの渾身ショット
選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
トレーディングカード リリース情報局 2021-22 TOPPS BORUSSIA DORTMUND SET
表舞台から消えた逸材 ～かつて一世を風靡した大器のその後を追う～ 第44回 ヤン・エムビラ
フットボーラーの気になるパートナーはどんな人？？“ＷＡＧｓ”ｐｅｄｉａ Vol.45 カトリン・ケルクホフス
The JOURNALISTIC
「各国記者が世界を斬る!!」
別冊付録
ジャンボポスター
カタール・ワールドカップ優勝記念
ARGENTINA
&
Gabriel MARTINELLI
ガブリエウ・マルチネッリ
ARSENAL
NEXT
次号は1月19日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります