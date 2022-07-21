最新号
2022年7/21号
[特集]
移籍市場で話題沸騰のタレントを注目度でランク化＆深掘り
新・主役候補TOP50
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
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決定した夏の移籍 期間▶2022年６月12日 ７月２日
|［特集］移籍市場で話題沸騰のタレントを注目度でランク化＆深掘り 2022-23シーズン到来 新・主役候補TOP50
|１位 アーリング・ハーランド
|［深掘り企画①］怪物ハーランドはどれくらいでペップ・シティにフィットできるか
|［関連企画］「ペップのＣＦ史」稀代の名将は一流の点取り屋をどう活用してきたか
|２位 ダルウィン・ヌニェス
|［深掘り企画②］現役イタリア人監督が徹底解剖「すでに世界屈指のストライカー」
|３位 サディオ・マネ
|［深掘り企画③］ドイツ王者の裏事情を知る番記者によるマネ獲得秘話＆加入効果
|４位 オーレリアン・チュアメニ
|［深掘り企画④］Roots of Crack マドリーが１億ユーロの価値を付けた驚愕の才能
|５位 ロベルト・レバンドフスキ
|６位 フレンキー・デヨング
|７位 ガブリエウ・ジェズス
|８位 ポール・ポグバ
|９位 ロメル・ルカク
|10位 アントニー
|11位 パウロ・ディバラ／12位 カリム・アデイェミ
|13位 ファビオ・ヴィエイラ／14位 ヴィチーニャ
|15位 アントニオ・リュディガー／16位 ライアン・フラーフェンベルフ
|17位 ラフィーニャ／18位 ジュル・クンデ
|19位 コナー・ギャラガー／20位 イブ・ビスマ
|21位～30位
|31位～40位
|41位～50位
|［第２特集］ついに32か国が出揃った 2022年カタールＷ杯「先取りガイドブック」６月の国際Ａマッチを反映‼ 出場32か国「総点検」
|グループＡ
|グループB
|グループC
|グループD
|グループE
|グループF
|グループG
|グループH
|欧州４か国の記者が予想する「優勝国」＆「ダークホース」
|トップスコアラーに輝くのは「得点王」大予想
|「ブレイク候補」BEST 11
|［定期寄稿］サイモン・クーパーの人物評 モダンフットボールの真理
|選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
|WSD PHOTO GALLERY
|カタールＷ杯出場国別 国民的スター調査隊 Vol.1 ドイツ編
|元Ｊリーガーの「海外サッカーマニア」林陵平からメガクラブへの推薦状 台頭中の逸材たちをプレゼンテーション Vol.18 コディ・ガクポ、ペドロ・ポロ
|表舞台から消えた逸材 かつて一世を風靡した大器のその後を追う 第38回 サイード・ベラヒノ
|トレーディングカードリリース情報局 2021-22 TOPPS CHROME UEFA CHAMPIONS LEAGUE HOBBY
|フットボーラーの気になるパートナーはどんな人 ＷＡＧｓ ｐｅｄｉａ Vol.39 リー＝アン・ピノック
|The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
|ENGLAND／イングランド
|SPAIN／スペイン
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|FRANCE／フランス
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