最新号

2022年7/21号

定価790円（税込）／A4変
2022年7月7日発売

[特集]
移籍市場で話題沸騰のタレントを注目度でランク化＆深掘り
新・主役候補TOP50

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

決定した夏の移籍　期間▶2022年６月12日 ７月２日
［特集］移籍市場で話題沸騰のタレントを注目度でランク化＆深掘り 2022-23シーズン到来 新・主役候補TOP50
１位 アーリング・ハーランド
［深掘り企画①］怪物ハーランドはどれくらいでペップ・シティにフィットできるか
［関連企画］「ペップのＣＦ史」稀代の名将は一流の点取り屋をどう活用してきたか
２位 ダルウィン・ヌニェス
［深掘り企画②］現役イタリア人監督が徹底解剖「すでに世界屈指のストライカー」
３位 サディオ・マネ
［深掘り企画③］ドイツ王者の裏事情を知る番記者によるマネ獲得秘話＆加入効果
４位 オーレリアン・チュアメニ
［深掘り企画④］Roots of Crack マドリーが１億ユーロの価値を付けた驚愕の才能
５位 ロベルト・レバンドフスキ
６位 フレンキー・デヨング
７位 ガブリエウ・ジェズス
８位 ポール・ポグバ
９位 ロメル・ルカク
10位 アントニー
11位 パウロ・ディバラ／12位 カリム・アデイェミ
13位 ファビオ・ヴィエイラ／14位 ヴィチーニャ
15位 アントニオ・リュディガー／16位 ライアン・フラーフェンベルフ
17位 ラフィーニャ／18位 ジュル・クンデ
19位 コナー・ギャラガー／20位 イブ・ビスマ
21位～30位
31位～40位
41位～50位
［第２特集］ついに32か国が出揃った 2022年カタールＷ杯「先取りガイドブック」６月の国際Ａマッチを反映‼　出場32か国「総点検」
グループＡ
グループB
グループC
グループD
グループE
グループF
グループG
グループH
欧州４か国の記者が予想する「優勝国」＆「ダークホース」
トップスコアラーに輝くのは「得点王」大予想
「ブレイク候補」BEST 11
［定期寄稿］サイモン・クーパーの人物評 モダンフットボールの真理
選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」
WSD PHOTO GALLERY
カタールＷ杯出場国別 国民的スター調査隊 Vol.1 ドイツ編
元Ｊリーガーの「海外サッカーマニア」林陵平からメガクラブへの推薦状 台頭中の逸材たちをプレゼンテーション Vol.18 コディ・ガクポ、ペドロ・ポロ
表舞台から消えた逸材 かつて一世を風靡した大器のその後を追う 第38回　サイード・ベラヒノ
トレーディングカードリリース情報局 2021-22 TOPPS CHROME UEFA CHAMPIONS LEAGUE HOBBY
フットボーラーの気になるパートナーはどんな人 ＷＡＧｓ ｐｅｄｉａ Vol.39 リー＝アン・ピノック
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
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