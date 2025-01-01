最新号

2026年3月号

[特集]

世界野球の興奮、再び

２０２６ＷＢＣ展望



史上最強のアメリカ代表見参



侍ジャパン連覇に立ちはだかる３つの壁



ドミニカ共和国＆ベネズエラ

ついに日本と対峙する２大強国



2026WBC その他の出場国ガイド



混迷の移籍市場 真の勝者は

2025-26 オフシーズン座談会



2025-26 OFFSEASON MOVES

主要FA契約＆トレードリスト



［2026-2030］

全30球団 未来予想図



AMERICAN LEAGUE

ボルティモア・オリオールズ

Bボストン・レッドソックス

ニューヨーク・ヤンキース

タンパベイ・レイズ

トロント・ブルージェイズ

シカゴ・ホワイトソックス

クリーブランド・ガーディアンズ

デトロイト・タイガース

カンザスシティ・ロイヤルズ

ミネソタ・ツインズ

アスレティックス

ヒューストン・アストロズ

ロサンゼルス・エンジェルス

シアトル・マリナーズ

テキサス・レンジャーズ



NATIONAL LEAGUE

アトランタ・ブレーブス

マイアミ・マーリンズ

ニューヨーク・メッツ

フィラデルフィア・フィリーズ

ワシントン・ナショナルズ

シカゴ・カブス

シンシナティ・レッズ

ミルウォーキー・ブルワーズ

ピッツバーグ・パイレーツ

セントルイス・カーディナルス

アリゾナ・ダイヤモンドバックス

コロラド・ロッキーズ

ロサンゼルス・ドジャース

サンディエゴ・パドレス

サンフランシスコ・ジャイアンツ



ケントが時代委員会で殿堂入り

記者投票は２人の外野手に注目



ロックアウトの悪夢再び

サラリーキャップは球界を救うのか



田口有史のTHE BEST SHOT



OPEN THE BOX



ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち

殿堂入りした強打者は差別主義者だった



MLB NEWS ROOM



節丸裕一の こちらMLB中継室



オカモト「MOBY」タクヤの ベストヒットMLB



セイバーメトリクス用語集



HOT CORNER 新製品＆注目情報 バックナンバー



次号予告



豊浦彰太郎の好きに言わせて