最新号

2026年1月号

定価1100円（税込）／A4変 [特集]

ドジャース球団史上初の連覇達成

2025 AWARD WINNERS

大谷翔平2025 二刀流、再び

2025 ワールドシリーズ 総集編



山本由伸 世界一の投手へ



紙一重の敗者

「ブルージェイズの熱い10月」



延長18回、６時間39分のドラマ

ワールドシリーズ史上屈指の名勝負



リーグ優勝決定シリーズ

地区シリーズ

ワイルドカード・シリーズ



2025MLB 10大ニュース



FA＆トレード

注目選手カタログ



村上宗隆＆岡本和真

日本人スラッガー２人の長所と課題



3連覇への道 ドジャース

２０２５－２６オフシーズンの補強プラン



注目14球団 オフのTO－DOリスト



「異色」の新監督

トニー・ヴァイテロ［ジャイアンツ］



田口有史のTHE BEST SHOT



OPEN THE BOX



ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち

左腕の死が露呈したエンジェルスの恥部



MLB NEWS ROOM



節丸裕一の こちらMLB中継室

／オカモト「MOBY」タクヤの ベストヒットMLB



セイバーメトリクス用語集



HOT CORNER新製品＆注目情報

豊浦彰太郎の好きに言わせて



