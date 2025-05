最新号

2025年7月号

定価1100円(税込)/A4変 [特集]

[特集]

2025 MLB BEST PLAYER RANKING



プレーヤーランキングTOP100



大谷翔平 or アーロン・ジャッジ

究極の選択「球界最高の選手」はどっちだ



ポジション別プレーヤーランキング

OUTRIELDER

外野手ランキング

FIRST BASEMAN & DESIGNATED HITTER

一塁手&DHランキング

STARTING PITCHER

先発投手ランキング



ポール・スキーンズ[パイレーツ]新世代の大投手



SHORTSTOP

遊撃手ランキング

THIRD BASEMAN

三塁手ランキング

SECOND BASEMAN & UTILITY PLAYER

二塁手&UTランキング

CATCHER

捕手ランキング

RELIEF PITCHER

救援投手ランキング

2005-2024 ボジション別プレーヤーランキング 20年間の歩み

2025 ベストプレーヤーランキング 球団別INDEX





魚雷バットが切り開く「イノベーション新時代」

「3年間の仮住まい」サクラメント訪問記



2025新人ドラフト展望

2025MLB 全30球団 年俸総額ランキング



田口有史のTHE BEST SHOT

OPEN THE BOX

ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち

初めて40-40を達成した男の転落

MLB NEWS ROOM

節丸裕一の こちらMLB中継室

オカモトMOBYタクヤの ベストヒットMLB

セイバーメトリクス用語集

HOT CORNER 新製品&注目情報 バックナンバー

次号予告

豊浦彰太郎の好きに言わせて