最新号

2025年7月号

定価1100円（税込）／A4変
2025年5月23日発売

[特集]
2025 MLB BEST PLAYER RANKING

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プレーヤーランキングTOP100

大谷翔平 or アーロン・ジャッジ
　究極の選択「球界最高の選手」はどっちだ

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ポール・スキーンズ［パイレーツ］新世代の大投手

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2005-2024　ボジション別プレーヤーランキング　20年間の歩み
2025 ベストプレーヤーランキング　球団別INDEX


魚雷バットが切り開く「イノベーション新時代」
「３年間の仮住まい」サクラメント訪問記

2025新人ドラフト展望
2025MLB 全30球団 年俸総額ランキング

田口有史のTHE BEST SHOT
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ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち
　初めて40－40を達成した男の転落
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