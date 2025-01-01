最新号

2025年11月号

定価1100円（税込）／A4変 [特集]

メジャーリーグ 2025プレーオフ展望

ドジャースワールドシリーズ連覇の条件



大谷翔平 ワールドシリーズの忘れ物

［プレーオフ選手名鑑］

ロサンゼルス・ドジャース

ドジャース対戦相手別プレーオフ展望

ＮＬライバル５球団の傾向と対策



プレーオフ展望アンケート

ドジャースはどこまで勝ち進める

ワールドシリーズ連覇はなぜ難しくなったのか



サンディエゴ・パドレス

打倒ドジャース そしてその先へ



ミルウォーキー・ブルワーズ

「雑草軍団」ブルワーズ快進撃の秘密



推しチーム座談会

激戦のアメリカン・リーグを勝ち抜くのはどこだ



ピッチングニンジャのスカウティング・レポート

プレーオフ注目８投手を徹底解剖



2025 プレーオフ選手名鑑

トロント・ブルージェイズ

デトロイト・タイガース

ヒューストン・アストロズ

ニューヨーク・ヤンキース

ボストン・レッドソックス

シアトル・マリナーズ

テキサス・レンジャーズ

ミルウォーキー・ブルワーズ

フィラデルフィア・フィリーズ

サンディエゴ・パドレス

ニューヨーク・メッツ

シカゴ・カブス

サンフランシスコ・ジャイアンツ



2025 プレーオフフォーマット



世界で一番幸福な場所

イチローはなぜクーパーズタウンを愛するのか



2025殿堂入りセレモニー

イチローの「仲間」たち



今、そこにある危機

スポーツ賭博とMLBの「危険な関係」



MLB プレーオフ歴代＆シーズン記録



田口有史のTHE BEST SHOT

OPEN THE BOX



ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち

賭博とベースボールの「暗黒史」



MLB NEWS ROOM



節丸裕一の こちらMLB中継室

／オカモト「MOBY」タクヤの ベストヒットMLB



セイバーメトリクス用語集



豊浦彰太郎の好きに言わせて