2025年10月2日号

［特集］

識者20人の投票で四半世紀のNo.1を決定

2001-2025 ポジション別21世紀のベストプレーヤー



2001-2025 国内外の識者20人が投票

ポジション別総選挙 今世紀No.１はだれだ

ＣＦ／ストライカー

ウイング

攻撃的ＭＦ

セントラルＭＦ／司令塔

守備的ＭＦ

ＳＢ／ウイングバック

センターバック

ゴールキーパー



列強９か国 識者の情熱セレクション

21世紀 My Favorite Player＆母国代表ベスト11

スペイン

フランス

イングランド

ドイツ

イタリア

オランダ

ポルトガル

アルゼンチン

ブラジル



［SPECIAL INTERVIEW］

アリアディエールだけが知る

「ティエリ・アンリの異才」



二大巨頭の軌跡をたどる

メッシ＆Ｃ・ロナウド ＡＬＬ ＧＯＡＬＳ



３人のパスを受けたインザーギにしか語れない

「ジダン、トッティ、カカの神髄」



［特別寄稿］

スティーブン・ジェラードは

なぜ、あそこまでKOPに愛されたのか

「マージーサイドの夢を生きた８番」



専門家が史上最高をジャッジ

ブッフォン×ノイアー徹底比較



［代表企画］

残り４節で本大会出場12か国が決定

Ｗ杯欧州予選 最終盤プレビュー



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.324

「スカローニ監督がＷ杯への布石 24歳の無名ＦＷを初招集」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 48

「14億ポンドが動いた移籍市場の新トレンド」





The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］



バックナンバー＆次号予告



