最新号

2025年8月7日号

定価890円(税込)/A4変 [特集]

[特集]

LIVERPOOL 名門リバプール完全ガイド



超逸材ヴィルツとともに新次元を開く

プレミアリーグ王者を徹底解剖



さらなる高みへ。これが新たな歴史を作る男たちだ

2025-2026シーズンPLAYERS FILE



[追悼コラム]

ディオゴ・ジョッタ(FW/ポルトガル代表)

僕たちは決して忘れない 忘れられるはずがない



深掘りニューカマー1

フロリアン・ヴィルツ大解剖(MF/ドイツ代表)



エキスパート考Ⅰ タクティクス

最善の起用法

それはトップ下でも、左ウイングでもなく──



エキスパート考Ⅱ コンビネーション

ヴィルツ×サラーの化学反応

「夢の共演」は何を生み出すのか



エキスパート考Ⅲ スキル/テクニック

「彼より「速い」選手はそういない」

風間八宏が徹底分析する天才MFの凄み



エキスパート考Ⅳ パーソナリティー

ユース時代のエピソードから掘り下げる人物像

「根っからの負けず嫌い」



[指揮官フォーカス]アルネ・スロット(監督)

就任1年目でプレミアリーグを制した

オランダ人指揮官の哲学と指導力に迫る



ヴィルツ加入で中盤再編がありうる

スロットリバプールの心臓部にフォーカス

主要MFプレーヤー分析



INTERVIEW

Dominik SZOBOSZLAI(MF/ハンガリー代表)「献身性の塊」



深掘りニューカマー2・深掘りニューカマー3

即戦力SBの魅力を詳らかにする技術分析&内面探訪

PART 1 ジェレミー・フリンポン(DF/オランダ代表)

PART 2 ミロシュ・ケルケズ(DF/ハンガリー代表)



深掘りニューカマー4

ジョルジ・ママルダシュビリ(GK/ジョージア代表)

[プロフェッショナル解説]

アリソンとの比較で浮かび上がらせる「後継者」の真価



TAAの跡を継ぐ生え抜きのタレント

ジョーンズ&ブラッドリーが背負う期待



リバプールの補強動向を整理&展望

3大強化ポイントの主要ターゲット



[プレーバック企画]

ラファエル・ベニテス

「イスタンブールの奇跡」から20年――

歴史的快挙を遂げた指揮官が語る伝説の舞台裏



「信じる力」が選手を衝き動かす――

アンフィールド名勝負5選

赤に染まる聖地が生んだ歓喜の記憶



言わずと知れたビッグネームからいぶし銀の名手まで――

クラブ史に燦然と輝く選手たちを一挙に紹介

レジェンド&ヒーロー名鑑



SPECIAL INTERVIEW

リバプールを愛する注目の新世代KOPに直撃

RYUHEI(BE:FIRST)「赤に魅せられて」



4人の現地記者に訊くプレミアリーグ完全順位予想&注目タレント



OTHERS

決定した夏の移籍 期間:2025年6月28日から7月11日まで

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.322

「ボカとリーベルの敗退が示すアルゼンチンサッカーの問題点」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 46

「注目に値するレクサムとバーミンガム」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10



