最新号

2025年6月19日号

定価980円(税込)/A4変 [総力特集]

FIFAクラブワールドカップ2025

出場32チーム選手名鑑 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

楽天で購入 BASEで購入

[総力特集]

FIFAクラブワールドカップ2025

出場32チーム選手名鑑



主力プレーヤーは顔写真&寸評付き

監督やフォーメーションも網羅



大会概要&スケジュール



[巻頭コラム]劇的なスケールアップ



GROUP A

パルメイラス

ポルト

アル・アハリ

インテル・マイアミ



GROUP B

パリ・サンジェルマン

アトレティコ・マドリー

ボタフォゴ

シアトル・サウンダーズ



GROUP C

バイエルン

オークランド・シティ

ボカ・ジュニオルズ

ベンフィカ



GROUP D

フラメンゴ

エスペランス

チェルシー

ロサンゼルスFC



GROUP E

リーベル・プレート

浦和レッズ

モンテレイ

インテル



GROUP F

フルミネンセ

ドルトムント

蔚山

マメロディ・サンダウンズ



GROUP G

マンチェスター・シティ

ウィダード

アル・アイン

ユベントス



GROUP H

レアル・マドリー

アル・ヒラル

パチューカ

ザルツブルク



CLUB WORLD CUP STAR STORY

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アルゼンチン代表)

「クラブキャリアのエピローグ」



playback memories 私の心を震わせたあのチーム

No.1 2011年のサントス(ブラジル)

「心のクラブが夢を見せてくれた特別な日」



No.2 2016年の鹿島アントラーズ(日本)

「白い巨人を追い詰めた横浜の夜」



レフェリー名鑑



スタジアムガイド



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載



リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」Vol.65

「アンチェロッティの心を動かした夕食会」



ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十回 身体の開きと攻→守の切り替え



林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第17回 「功労者にねぎらいを」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High Track.21

クラブワールドカップ&夏の移籍マーケット「Milestone」



トレーディングカードリリース情報局

2024-25 TOPPS CHROME

UEFA CLUB COMPETITIONS HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



別冊付録

全試合キックオフ時間が丸わかり

クラブW杯2025LIVE配信スケジュール

早見一覧シート



次号は6月19日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。