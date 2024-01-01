最新号

2025年6月5日号

定価880円（税込）／A4変
2025年5月15日発売

［ WSD恒例企画 ］
2024-2025シーズン BEST PLAYER
識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ

［ WSD恒例企画 ］
2024-2025シーズン BEST PLAYER
識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ

元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出!!
ポジション別最優秀選手、最優秀ヤングプレーヤー、最優秀監督など各賞も発表

PREMIER LEAGUE　プレミアリーグ［ポジション別最優秀選手］
FW編
　①最優秀ストライカー
　②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
　③最優秀攻撃的ＭＦ
　④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
　⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
　⑥最優秀ＣＢ
　⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LA LIGA　ラ・リーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
　①最優秀ＣＦ
　②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
　③最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下
　④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
　⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
　⑥最優秀ＣＢ
　⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

SERIE A　セリエＡ［ポジション別最優秀選手］
FW編
　①最優秀ＣＦ
　②最優秀トップ下／ウイング
MF編
　③最優秀攻撃的ＭＦ
　④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
　⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
　⑥最優秀ＣＢ
　⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

BUNDESLIGA　ブンデスリーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
　①最優秀ストライカー
　②最優秀ウイング
MF編
　③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ
　④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
　⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
　⑥最優秀ＣＢ
　⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LIGUE 1　リーグ・アン
ベストプレーヤー＆
　ポジション別最優秀選手＆各賞

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いつだって楽天南米　No.320
　「タレントを次々と輩出するリーベルの優れた育成力」
英国人エディターのPUBトーク　EPISODE 44
　合言葉は「You can’t stand still」

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バックナンバー＆次号予告

次号は6月5日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。