最新号

2025年6月5日号

定価880円(税込)/A4変 [ WSD恒例企画 ]

2024-2025シーズン BEST PLAYER

識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

[ WSD恒例企画 ]

2024-2025シーズン BEST PLAYER

識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ



元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論

候補者50人の中からベストプレーヤーを選出!!

ポジション別最優秀選手、最優秀ヤングプレーヤー、最優秀監督など各賞も発表



PREMIER LEAGUE プレミアリーグ[ポジション別最優秀選手]

FW編

①最優秀ストライカー

②最優秀ウイング/セカンドトップ

MF編

③最優秀攻撃的MF

④最優秀守備的MF

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック/ウイングバック

⑥最優秀CB

⑦最優秀GK

ベストプレーヤー&ベスト11

各賞



LA LIGA ラ・リーガ[ポジション別最優秀選手]

FW編

①最優秀CF

②最優秀ウイング/セカンドトップ

MF編

③最優秀攻撃的MF/トップ下

④最優秀セントラルMF/守備的MF

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック/ウイングバック

⑥最優秀CB

⑦最優秀GK

ベストプレーヤー&ベスト11

各賞



SERIE A セリエA[ポジション別最優秀選手]

FW編

①最優秀CF

②最優秀トップ下/ウイング

MF編

③最優秀攻撃的MF

④最優秀守備的MF

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック/ウイングバック

⑥最優秀CB

⑦最優秀GK

ベストプレーヤー&ベスト11

各賞



BUNDESLIGA ブンデスリーガ[ポジション別最優秀選手]

FW編

①最優秀ストライカー

②最優秀ウイング

MF編

③最優秀トップ下/攻撃的MF

④最優秀セントラルMF/守備的MF

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック/ウイングバック

⑥最優秀CB

⑦最優秀GK

ベストプレーヤー&ベスト11

各賞



LIGUE 1 リーグ・アン

ベストプレーヤー&

ポジション別最優秀選手&各賞



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.320

「タレントを次々と輩出するリーベルの優れた育成力」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 44

合言葉は「You can’t stand still」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



次号は6月5日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。