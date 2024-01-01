最新号

2025年6月5日号

定価880円（税込）／A4変 ［ WSD恒例企画 ］

2024-2025シーズン BEST PLAYER

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［ WSD恒例企画 ］

2024-2025シーズン BEST PLAYER

識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ



元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論

候補者50人の中からベストプレーヤーを選出!!

ポジション別最優秀選手、最優秀ヤングプレーヤー、最優秀監督など各賞も発表



PREMIER LEAGUE プレミアリーグ［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ストライカー

②最優秀ウイング／セカンドトップ

MF編

③最優秀攻撃的ＭＦ

④最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック

⑥最優秀ＣＢ

⑦最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LA LIGA ラ・リーガ［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ＣＦ

②最優秀ウイング／セカンドトップ

MF編

③最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下

④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック

⑥最優秀ＣＢ

⑦最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



SERIE A セリエＡ［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ＣＦ

②最優秀トップ下／ウイング

MF編

③最優秀攻撃的ＭＦ

④最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック

⑥最優秀ＣＢ

⑦最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



BUNDESLIGA ブンデスリーガ［ポジション別最優秀選手］

FW編

①最優秀ストライカー

②最優秀ウイング

MF編

③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ

④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ

DF&GK編

⑤最優秀サイドバック／ウイングバック

⑥最優秀ＣＢ

⑦最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LIGUE 1 リーグ・アン

ベストプレーヤー＆

ポジション別最優秀選手＆各賞



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FRANCE／フランス

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バックナンバー＆次号予告



次号は6月5日（木）発売

※一部地域によっては発売日が異なります。