最新号
2025年6月5日号
［ WSD恒例企画 ］
2024-2025シーズン BEST PLAYER
識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ
［ WSD恒例企画 ］
2024-2025シーズン BEST PLAYER
識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出!!
ポジション別最優秀選手、最優秀ヤングプレーヤー、最優秀監督など各賞も発表
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ
④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA ラ・リーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ＣＦ
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下
④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A セリエＡ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ＣＦ
②最優秀トップ下／ウイング
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ
④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
BUNDESLIGA ブンデスリーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング
MF編
③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ
④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LIGUE 1 リーグ・アン
ベストプレーヤー＆
ポジション別最優秀選手＆各賞
OTHERS
WSD PHOTO GALLERY
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
いつだって楽天南米 No.320
「タレントを次々と輩出するリーベルの優れた育成力」
英国人エディターのPUBトーク EPISODE 44
合言葉は「You can’t stand still」
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
世界のNEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
次号は6月5日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。
2024-2025シーズン BEST PLAYER
識者を唸らせた「真のNo.1」は誰だ
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出!!
ポジション別最優秀選手、最優秀ヤングプレーヤー、最優秀監督など各賞も発表
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ
④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA ラ・リーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ＣＦ
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下
④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A セリエＡ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ＣＦ
②最優秀トップ下／ウイング
MF編
③最優秀攻撃的ＭＦ
④最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
BUNDESLIGA ブンデスリーガ［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング
MF編
③最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ
④最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀ＣＢ
⑦最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LIGUE 1 リーグ・アン
ベストプレーヤー＆
ポジション別最優秀選手＆各賞
OTHERS
WSD PHOTO GALLERY
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
いつだって楽天南米 No.320
「タレントを次々と輩出するリーベルの優れた育成力」
英国人エディターのPUBトーク EPISODE 44
合言葉は「You can’t stand still」
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
世界のNEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
次号は6月5日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。