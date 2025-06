最新号

2025年7月3日号

[特集]

クラブW杯で話題沸騰

新生レアル・マドリー完全攻略読本

シャビ・アロンソ新体制が始動

「超名門×若き名将」の大いなる可能性に迫る



[序文]

「革命」の幕開け

マドリディスタはいま、希望を抱いている。大きな希望を



新生マドリーの大いなる可能性

Parte 1 メガクラック

スアレス記者がベストソリューションを探る

「スーパースター4人の新活用術」

#1 キリアン・エムバペ(FW/フランス代表)

#2 ジュード・ベリンガム(MF/イングランド代表)

#3 ヴィニシウス・ジュニオール(FW/ブラジル代表)

#4 フェデリコ・バルベルデ(MF/ウルグアイ代表)



新戦力フォーカス

トレント・アレクサンダー=アーノルド(DF/イングランド代表)

「バロンドールに導かれて」



Parte 2 戦術&システム

「モダンな攻撃サッカーへ」

シャビ・アロンソの哲学に基づく

新生マドリーの「理想形」を探る



4人の識者が独自の視点で導き出す

私が考える 25-26最強布陣



「ブラジルから愛を込めて」

2人のレジェンドが古巣に寄せる想いとエール

ロナウド(元ブラジル代表FW)

ロベルト・カルロス(元ブラジル代表DF)



Parte 3 ヤングタレント

ディーン・ハイセン(DF/スペイン代表)

カルチャトーレ解体新書「20歳の規格外」



INTERVIEW

ディーン・ハイセン(DF/スペイン代表)「喜び」



新チームでの飛翔に期待

「アロンソイズム」で羽ばたくブレイク候補生



Parte 4 シャビ・アロンソ新監督

異なる視点の識者4人が語る新指揮官の魅力

カカ(元ブラジル代表MF)

マルセロ(元ブラジル代表DF)

イグナシオ・カマーチョ(『AS』紙)

中野吉之伴(監督/ジャーナリスト)



[補強企画]ワールドクラスの獲得はあるか

ビッグネームを中心に新戦力候補をチェック

ポジション別「強化動向調査」



レアル・マドリーの歴史を築いた名優が一堂に

レジェンドギャラリー



クラブワールドカップ2025

出場32チーム選手名鑑 最終確定版

グループA

グループB

グループC

グループD

グループE

グループF

グループG

グループH



OTHERS

決定した夏の移籍 2025年5月29日-6月13日まで



選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.321

「ボケンセの批判を受け止めるリケルメ会長の覚悟にエールを」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 45

「「身内」にも置いていかれたアーセナル」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



