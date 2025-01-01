最新号

2025年7月3日号

［特集］

クラブＷ杯で話題沸騰

新生レアル・マドリー完全攻略読本

シャビ・アロンソ新体制が始動

「超名門×若き名将」の大いなる可能性に迫る



［序文］

「革命」の幕開け

マドリディスタはいま、希望を抱いている。大きな希望を



新生マドリーの大いなる可能性

Parte 1 メガクラック

スアレス記者がベストソリューションを探る

「スーパースター４人の新活用術」

＃１ キリアン・エムバペ（FW／フランス代表）

＃２ ジュード・ベリンガム（MF／イングランド代表）

＃３ ヴィニシウス・ジュニオール（FW／ブラジル代表）

＃４ フェデリコ・バルベルデ（MF／ウルグアイ代表）



新戦力フォーカス

トレント・アレクサンダー＝アーノルド（DF／イングランド代表）

「バロンドールに導かれて」



Parte 2 戦術＆システム

「モダンな攻撃サッカーへ」

シャビ・アロンソの哲学に基づく

新生マドリーの「理想形」を探る



４人の識者が独自の視点で導き出す

私が考える 25-26最強布陣



「ブラジルから愛を込めて」

２人のレジェンドが古巣に寄せる想いとエール

ロナウド（元ブラジル代表ＦＷ）

ロベルト・カルロス（元ブラジル代表ＤＦ）



Parte 3 ヤングタレント

ディーン・ハイセン（DF／スペイン代表）

カルチャトーレ解体新書「20歳の規格外」



INTERVIEW

ディーン・ハイセン（DF／スペイン代表）「喜び」



新チームでの飛翔に期待

「アロンソイズム」で羽ばたくブレイク候補生



Parte 4 シャビ・アロンソ新監督

異なる視点の識者４人が語る新指揮官の魅力

カカ（元ブラジル代表MF）

マルセロ（元ブラジル代表DF）

イグナシオ・カマーチョ（『AS』紙）

中野吉之伴（監督／ジャーナリスト）



［補強企画］ワールドクラスの獲得はあるか

ビッグネームを中心に新戦力候補をチェック

ポジション別「強化動向調査」



レアル・マドリーの歴史を築いた名優が一堂に

レジェンドギャラリー



クラブワールドカップ2025

出場32チーム選手名鑑 最終確定版

グループＡ

グループＢ

グループＣ

グループＤ

グループＥ

グループＦ

グループＧ

グループＨ



OTHERS

決定した夏の移籍 2025年５月29日－６月13日まで



選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.321

「ボケンセの批判を受け止めるリケルメ会長の覚悟にエールを」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 45

「「身内」にも置いていかれたアーセナル」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10［トピックス］



バックナンバー＆次号予告



別冊付録

ジャンボポスター

クラブＷ杯2025書き込み式「対戦表」

＆

チャンピオンズリーグ優勝記念

PARIS SAINT-GERMAIN



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次号は7月3日（木）発売

※一部地域によっては発売日が異なります。