最新号

2025年7月17日号

定価890円(税込)/A4変 [特集]

2025-2026 EUROPEAN LEAGUES

ヨーロッパ主要クラブ

開幕フォーメーション大予想

新シーズンのレギュラー11人と

LIVERPOOL

ARSENAL

MANCHESTER CITY

CHELSEA

MANCHESTER UNITED

TOTTENHAM



FC BARCELONA

REAL MADRID

ATLETICO MADRID



INTER

JUVENTUS

AC MILAN

NAPOLI

AS ROMA



BAYERN

LEVERKUSEN

DORTMUND



PARIS SAINT-GERMAIN



[クローズアップ]

MANCHESTER UNITED

アモリム再鑑定

両論併記で浮かび上がらせる戦術家の課題と魅力



[クローズアップ]

TOTTENHAM

志向するのは柔軟かつ合理的な攻撃サッカー

新生フランク・スパーズの可能性



[アンケート企画]

AC MILAN

4人の現地識者が徹底考察

新生ミランの深堀りQ&A



INTERVIEW

Cole PALMER(チェルシー/イングランド代表)

「チェルシーで「本物」の優勝を」



Lamine YAMAL(バルセロナ/スペイン代表)

「17歳の風格」



OTHERS

特別寄稿

U-21欧州選手権で発掘 近未来のビッグスター10選

FIFA Club World Cup 2025

グループステージで眩い輝きを放った未知の才能&円熟の名手

決定した夏の移籍

期間 2025年6月14日から6月27日まで

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.66「いかにして「無敵のマシン」になったのか」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十一回 コーディネーションと視野の確保

林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第18回「友人の存在で嬉しさ倍増 フラメンゴの躍動」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.22 イゴール・ジェズス「Super Saiyan」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]

世界のNEWSランキングTOP10

バックナンバー&次号予告



NEXT

次号は7月17日(木)発売

