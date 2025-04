最新号

2025年5月1日号

定価880円(税込)/A4変 [総力特集]

永久保存版 プレミアリーグ50年史

キック&ラッシュの時代から世界の頂点へ

ENGLISH TOP FLIGHT BATTLE HISTORY

[PART1] 1975-1985

絶対王者リバプールが10年間で7度の戴冠



[PART2] 1985-1995

プレミアリーグの創設とファーガソン絶対王朝の幕開け



[PART3] 1995-2005

絶対王者ユナイテッドにロンドン勢が立ち向かう



[PART4] 2005-2015

勢威を取り戻した盟主とその宿命のライバルの勃興



[PART5] 2015-2025

シティの天下到来 実に6度も頂点に立つ



英国人エキスパート4人の投票でランク化

スキル別最強ストライカー番付



INTERVIEW

ペーター・シュマイケル(元デンマーク代表GK)

「あの日のユナイテッド」



リバプールを欧州制覇に導いた名将

ラファエル・ベニテスの記憶



現地記者が厳選

ファンの琴線に触れ、特別な愛情を注がれた選手とは

クラブ魂の体現者TOP10

マンチェスター・U編

リバプール編

アーセナル編

チェルシー編

トッテナム編

マンチェスター・C編

ニューカッスル編

アストン・ビラ編

ウェストハム編

エバートン編



奇跡のリーグ制覇、クラブ史に残る大躍進

伝説の躍進チームⅦ

ベン・メイブリーが案内する

フットボールカルチャーの世界

[フットボール流儀録]

キック&ラッシュ史

この50年でもっとも勝点を稼いだ監督は誰だ

「名将」勝利ポイントランキング

2025年以降の主役を担うのはこの男たちだ

10代限定 スター候補セレクション



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

TEAM CLIO U-10 U-12 バルセロナ遠征レポート

本場スペインで体感した「世界トップレベル」

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 43

「ルイス=スケリーの[煽り]にモヤっとする」

いつだって楽天南米 No.319

「とにかく野心的でハングリーこれこそが現代表の強さの秘訣」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告



NEXT

次号は5月1日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。