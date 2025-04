最新号

2025年4月17日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

2025 SUMMER TRANSFER 夏の強化戦略

[巻頭企画]

まずは最新事情を基に刷新規模を予想

補強診断チャート



メガ14クラブ「夏の強化戦略」

MANCHESTER UNITED マンチェスター・ユナイテッド

MANCHESTER CITY マンチェスター・シティ

AC MILAN ミラン

JUVENTUS ユベントス

CHELSEA チェルシー

LIVERPOOL リバプール

TOTTENHAM トッテナム

ATLETICO MADRID アトレティコ・マドリー

ARSENAL アーセナル

REAL MADRID レアル・マドリー

PARIS SAINT-GERMAIN パリ・サンジェルマン

FC BARCELONA バルセロナ

INTER インテル

BAYERN バイエルン



[関連企画①]

今夏の移籍市場を賑わせるのはこの男たち

注目銘柄ショーウィンドウ

[関連企画②]

いま移籍市場で最も影響力を誇るのは

エージェンシー最新パワーランキング

2024-2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 準々決勝プレビュー



INTERVIEW

Xavi SIMONS(RBライプツィヒ/オランダ代表)「喜びをかみしめて」



OTHERS

2025年初の国際Aマッチウィークの戦いぶりは

列強10か国「最新陣容&キーポイント」

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫る

フットボールの「裏側」Vol.63

「謎に包まれたままのマラドーナの死の真相」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 特別編

ケルン時代「最後の教え子」ウルビヒ

林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第15回「トゥヘル新体制となったイングランドの船出」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.19 パリSGの中盤ユニット「トリプレットフロウ」

トレーディングカードリリース情報局

2023-24 PANINI IMMACULATE COLLECTION HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



