最新号

2025年4月17日号

定価880円（税込）／A4変 ［特集］

2025 SUMMER TRANSFER 夏の強化戦略

メガ14クラブの事情通が重要案件を整理＆詳説 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

［特集］

2025 SUMMER TRANSFER 夏の強化戦略

メガ14クラブの事情通が重要案件を整理＆詳説



［巻頭企画］

まずは最新事情を基に刷新規模を予想

補強診断チャート



メガ14クラブ「夏の強化戦略」

MANCHESTER UNITED マンチェスター・ユナイテッド

MANCHESTER CITY マンチェスター・シティ

AC MILAN ミラン

JUVENTUS ユベントス

CHELSEA チェルシー

LIVERPOOL リバプール

TOTTENHAM トッテナム

ATLETICO MADRID アトレティコ・マドリー

ARSENAL アーセナル

REAL MADRID レアル・マドリー

PARIS SAINT-GERMAIN パリ・サンジェルマン

FC BARCELONA バルセロナ

INTER インテル

BAYERN バイエルン



［関連企画①］

今夏の移籍市場を賑わせるのはこの男たち

注目銘柄ショーウィンドウ

［関連企画②］

いま移籍市場で最も影響力を誇るのは

エージェンシー最新パワーランキング

2024－2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 準々決勝プレビュー



INTERVIEW

Xavi SIMONS（RBライプツィヒ／オランダ代表）「喜びをかみしめて」



OTHERS

2025年初の国際Ａマッチウィークの戦いぶりは

列強10か国「最新陣容＆キーポイント」

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫る

フットボールの「裏側」Vol.63

「謎に包まれたままのマラドーナの死の真相」

ゴールキーパーの好守＆ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 特別編

ケルン時代「最後の教え子」ウルビヒ

林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第15回「トゥヘル新体制となったイングランドの船出」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.19 パリＳＧの中盤ユニット「トリプレットフロウ」

トレーディングカードリリース情報局

2023-24 PANINI IMMACULATE COLLECTION HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］

世界のNEWSランキングTOP10［トピックス］



バックナンバー＆次号予告



NEXT

次号は4月17日（木）発売

※一部地域によっては発売日が異なります。