2025年5月15日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

PREMIER LEAGUE スター100人物語

恩師との絆、意外なルーツ、ファンとの感動秘話、

ゴール量産の理由、ブレイクスルーの秘密…

モハメド・サラー

デクラン・ライス

アーリング・ハーランド

コール・パーマー

ブルーノ・フェルナンデス

フィルジル・ファン・ダイク

ブカヨ・サカ

ソン・フンミン

アリソン・ベッカー

ケビン・デ・ブライネ

アレクサンデル・イサク

クリス・ウッド

アレクシス・マカリステル

マーティン・ウーデゴー

三笘 薫

アレハンドロ・ガルナチョ

オマル・マルムシュ

マイルズ・ルイス=スケリー

マーカス・ラッシュフォード

ジェイミー・ヴァーディー

マテウス・クーニャ/ライアン・フラーフェンベルフ

ブライアン・ムベウモ/ブルーノ・ギマランイス

ドミニク・ソボスライ/モーガン・ギブス=ホワイト

ジャスティン・クライファート/ジェームズ・ターコウスキ

モイセス・カイセド/ヨシュコ・グバルディオル

トレント・アレクサンダー=アーノルド/ディーン・ハイセン

エンソ・フェルナンデス/モーガン・ロジャーズ

タイラー・ディブリング/アブドゥコディル・クサノフ

ユーリ・ティーレマンス/ルイス・ディアス/

ムリロ/アントワーヌ・セメニョ

ミケル・メリーノ/ダニエル・ムニョス/

イブライマ・コナテ/ガブリエウ・マガリャンイス

アントニー・ロビンソン/ウィリアム・サリバ/

ミケル・ダムスゴー/エリオット・アンダーソン

カルロス・バレバ/アンソニー・ゴードン/

カラム・ハドソン=オドイ/ジェイコブ・マーフィー

ジョアン・ペドロ/ジャン=フィリップ・マテタ/

トーマス・パーテイ/エべレチ・エゼ

デヤン・クルセフスキ/ダン・バーン/

コディ・ガクポ/ダビド・ラヤ

ブレナン・ジョンソン/ニコラ・ミレンコビッチ/

ユリエン・ティンベル/マーク・ゲイ

ジャロッド・ボーウェン/マッツ・セルス/

アレックス・イウォビ/アントニー・エランガ

ジェレミー・ドク/リアム・デラップ/

ノニ・マドゥエケ/ヌサイル・マズラウィ

ジャラッド・ブランスウェイト/

ミロシュ・ケルケズ/オリー・ワトキンス/カイ・ハバーツ

サンドロ・トナーリ/ヨルゲン・ストランド・ラーセン/

モハメド・クドゥス/ケパ・アリサバラガ

ティノ・リブラメント/エミリアーノ・マルティネス/

エズリ・コンサ/ルベン・ディアス

エバニウソン/マルク・ククレジャ/

イリヤ・ザバルニー/アマド・ディアロ

エデルソン/アンドレ・オナナ/

エミール・スミス・ロウ/マロ・ギュスト

ヤンクバ・ミンテ/アダム・ウォートン/

イーサン・ヌワネリ/ルーカス・べリバル

レニー・ヨロ/マルコ・アセンシオ/

ニコ・オライリー/遠藤 航



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.64「選手がオーナーを目指す新たなトレンド」



ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第9回 PKストップと直接FKへの正しい反応



林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第16回「ベスト4は面白い顔ぶれに」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム ~ Always Soccer High ~

Track.20 プレミアリーグ「NEW ERA」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]

世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



