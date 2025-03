最新号

2025年4月3日号

[総力特集]

ラ・リーガ50年史

技巧と情熱が生んだスペクタクルの歴史を紐解く



[巻頭言]唯一無二の独自性



MEMORIES OF LA LIGA ラ・リーガ年代記

[PART1] 1975 1985 マドリーの一強支配から徐々に群雄割拠の状態へ

[PART2] 1985 1995 歴史に名を残す偉大な2チームが席巻

[PART3] 1995 2005 二強の構図が崩壊 激動の時代を迎える

[PART4] 2005 2015 バルサとマドリーの二強時代が再来

[PART5] 2015 2025 二大巨頭がリーグを去り新たなスターが台頭へ



未来へ語り継ぎたい名勝負をセレクト

ダービー激闘録

目利きの投票でナンバー1を決定

ボールマジシャンGP

名監督から敏腕代理人まで

ラ・リーガを変えた10人のキーパーソン

ビッグ3以外で最高のチームを決めるなら

オトラ勢ナンバー1談議



主要10クラブ 歴代マエストロ十傑

スペイン人記者が珠玉の名手を順位付け

R・マドリー編

バルセロナ編

A・マドリー編

バレンシア編

セビージャ編

アスレティック編

R・ソシエダ編

ビジャレアル編

ベティス編

セルタ編



[関連企画]スペインサッカーをさらに深く知る

「ティキ・タカ以前」のアイデンティティー「ラ・フリア」の正体



技巧とスペクタクルの国で異彩を放った愛すべき「熱血ファイター」



1975年から現在までのクラブと選手のデータを集計 ランキング保管庫



INTERVIEW

Lamine YAMAL(バルセロナ/スペイン代表)「無条件の愛」



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米 No.318

「またも南米王座に挑戦できず ボケンセの不満の行き先は」

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 42

「もっとも勝たせたくないのがアーセナル」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



