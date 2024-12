最新号

2025年1月2日号

定価980円(税込)/A4変 [WSD恒例企画]

[WSD恒例企画]2024-2025 EUROPEAN LEAGUES 前半戦総括 冬の通信簿



プレミアリーグ編

リバプール

チェルシー

アーセナル

マンチェスター・C

トッテナム

マンチェスター・U

ノッティンガム・F/アストン・ビラ

ブライトン/ブレントフォード

フルアム/ニューカッスル

ボーンマス/ウェストハム/エバートン/レスター

クリスタル・パレス/イプスウィッチ/ウォルバーハンプトン/サウサンプトン

[プレーヤー総括企画]前半戦活躍度ランキング



ラ・リーガ編

バルセロナ

R・マドリー

A・マドリー

アスレティック/ビジャレアル

ジローナ/R・ソシエダ/オサスナ

マジョルカ/セルタ/ベティス/ラージョ・バジェカーノ

セビージャ/ラス・パルマス/ヘタフェ/アラベス

レガネス/エスパニョール/バレンシア/バジャドリー

[プレーヤー総括企画]前半戦活躍度ランキング



セリエA編

アタランタ

インテル

ユベントス



ミラン

ナポリ/フィオレンティーナ

ラツィオ/ボローニャ/ウディネーゼ/エンポリ

ローマ/トリノ/パルマ/ジェノア

カリアリ/レッチェ/コモ/ヴェローナ/モンツァ/ヴェネツィア

[プレーヤー総括企画]前半戦活躍度ランキング



ブンデスリーガ編

バイエルン

フランクフルト

レバークーゼン

ドルトムント

RBライプツィヒ/シュツットガルト

ヴォルフスブルク/フライブルク/マインツ/ブレーメン/ボルシアMG/ウニオン・ベルリン

アウクスブルク/ホッフェンハイム/ザンクトパウリ/ハイデンハイム/ホルシュタイン・キール/ボーフム

[プレーヤー総括企画]前半戦活躍度ランキング



リーグ・アン編 パリSG

マルセイユ/モナコ/リール/リヨン

前半戦活躍度ランキング



INTERVIEW

RAPHINHA(バルセロナ/ブラジル代表)「3年目の真実。」



OTHERS

2024-2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 第6節のスポットライト

2024-2025 UEFA EUROPA LEAGUE 第6節のスポットライト

2024-2025 UEFA CONFERENCE LEAGUE 第5節のスポットライト

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 39「十分な資金力とアメリカ式のノウハウで」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



綴じ込み付録

WSD特製 2025年卓上カレンダー

作り方の説明は P.66



