最新号

2024年12月19日号

定価980円(税込)/A4変 [特集]

MANCHESTER UNITED 監督交代でどう変わる?

「戦術の魔術師」アモリム新体制の幕が開き、

序文 高鳴る希望の旋律

アモリム政権発足&冬の補強を経て 新生ユナイテッドはこうなる!



We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信1

ルベン・アモリム(監督)

戦術と哲学

パーソナリティーを解き明かす 誰をも虜にする「詩人」

人物相関図



We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信2

ブルーノ・フェルナンデス(MF/ポルトガル代表)

「先導者」

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信3

マーカス・ラッシュフォード(FW/イングランド代表)

「心機一転のリスタート」

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信4

アレハンドロ・ガルナチョ(FW/アルゼンチン代表)

「近未来展望」世界の頂へ

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信5

コビー・メイヌー(MF/イングランド代表)

「新アイコン」の魅力

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信6

アマド・ディアロ(FW/コートジボワール代表)

「サラーに匹敵する資質」

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信7

ラスムス・ホイルンド(FW/デンマーク代表)

「あの“壁”を乗り越えろ!」

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信8

メイソン・マウント(MF/イングランド代表)

「開かれた扉」

We Believe in Red Devils 赤い悪魔の確信9

マヌエル・ウガルテ(MF/ウルグアイ代表)

「師弟ふたたび」

アモリム戦術のキーポジション PART 1 WB候補適性調査

アモリム戦術のキーポジション PART 2 CB候補徹底分析

ユナイテッドのための現地エキスパート対談

名門再建に挑むラトクリフと「新」経営陣の横顔

新スタジアム計画の最前線

トップチームデビューを目指すアカデミーの大器たち

ファーガソン勇退後の困難な時期を支えた功労者ランキング

選手たちのSNS投稿を紹介 ユナイテッドの選手たち「実はこんなことやってます」



OTHERS

2024-2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 第5節のスポットライト

2024-2025 UEFA EUROPA LEAGUE 第5節のスポットライト

2024-2025 UEFA CONFERENCE LEAGUE 第4節のスポットライト

列強10か国「2024年下半期総括」

WSD PHOTO GALLERY



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.59 「欧州至上主義が見え隠れするバロンドール」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り GK上級観戦塾

第四回 立ち上がる時間と攻撃時の判断

林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第11回「チェルシーの好調は「本物」」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム~ Always Soccer High ~

Track.15 「DESPERTAR」

トレーディングカードリリース情報局

2023-24 PANINI IMPECCABLE PREMIER LEAGUE



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF

WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



別冊付録

WORLD STAR CALENDAR 2025



