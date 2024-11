最新号

2024年12月5日号

[特集]

完全保存版

今後5~10年の主役たちを余すところなく網羅 未知の発見も!

U-29限定 世界100か国「天才」&「怪物」図鑑



[特別寄稿]

天才と凡人の境界線



[特別寄稿]

フェノーメノの正体



[巻頭インタビュー]

RONALDINHO (元ブラジル代表)「誰かを笑顔にしたい」





図鑑 「ヨーロッパ編」

アルバニア/アルメニア/オーストリア

ベラルーシ/ベルギー/ボスニア・ヘルツェゴビナ/ブルガリア/フィンランド

クロアチア/チェコ/デンマーク

イングランド/ジョージア/アイスランド

フランス/ギリシャ

ドイツ/ハンガリー

イスラエル/コソボ/イタリア

ルクセンブルク/モンテネグロ/オランダ

北マケドニア/ノルウェー/北アイルランド/ポーランド

ポルトガル/アイルランド/スロベニア

ルーマニア/ロシア/スコットランド

セルビア/スロバキア/スウェーデン

スペイン/スイス

トルコ/ウクライナ/ウェールズ



図鑑「南米編」

アルゼンチン

ボリビア/チリ/ブラジル

コロンビア/エクアドル/パラグアイ

ペルー/ウルグアイ/ベネズエラ



図鑑「北中米・カリブ海編」

カナダ/コスタリカ/ホンジュラス

メキシコ/パナマ/ジャマイカ/アメリカ



図鑑「アフリカ編」

アルジェリア/アンゴラ/ベナン

ブルキナファソ/カメルーン/カーボベルデ/コートジボワール

DRコンゴ/赤道ギニア/ガボン/エジプト/ガンビア

ガーナ/ギニア=ビサウ/ギニア/マリ

モロッコ/モザンビーク/ナイジェリア/南アフリカ

セネガル/トーゴ/チュニジア/ザンビア



図鑑「アジア・オセアニア編」

オーストラリア/バーレーン/中国

インドネシア/イラン/イラク/日本

ヨルダン/韓国/ニュージーランド/オマーン/パレスチナ

カタール/サウジアラビア/タイ/UAE/ウズベキスタン



カルチャトーレ解体新書

ヴィクトル・ギェケレシュ(スポルティング/スウェーデン代表)

「ダイナミズムとモビリティーの共存」

オマル・マルムシュ(フランクフルト/エジプト代表)

「異色のムービングアタッカー」

マテオ・レテギ(アタランタ/イタリア代表)

「アッズーリの新しいエース」



[ストライカー研究企画]

インザーギが語る「嗅覚の正体」



[エキスパート考]

GKの天才と怪物

[関連企画]

現地エキスパート9人の投票で決定!歴代「天才」&「怪物」RANKING

かつて脚光を浴びた 岐路に立つ「天才」&「怪物」



OTHERS

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 第4節のスポットライト

UEFA EUROPA LEAGUE 第4節のスポットライト

UEFA CONFERENCE LEAGUE 第3節のスポットライト



WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 38

「苦しい展開をひっくり返したKOPの声援」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



別冊付録

Erling HAALAND MANCHESTER CITY

&

LAUTARO Martinez INTER



