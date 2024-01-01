最新号
2024年11月7日号
創刊30周年［アニバーサリー特集］ワールドサッカー30年史
時代を彩ったメガスターから記憶に残る名場面まで――
1994年以降の「感動」「衝撃」「熱狂」がこの一冊に！
創刊30周年［アニバーサリー特集］ワールドサッカー30年史
時代を彩ったメガスターから記憶に残る名場面まで――
1994年以降の「感動」「衝撃」「熱狂」がこの一冊に！
［巻頭企画］ 1994～2024 ワールドサッカー30年の顔
［アニバーサリー企画］ 欧州４大リーグの30年史
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編
LA LIGA ラ・リーガ編
SERIE A セリエＡ編
BUNDESLIGA ブンデスリーガ編
近未来にも目を向ける―― 歴史をつなぐ次代の旗手
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編
LA LIGA ラ・リーガ編
SERIE A セリエＡ編
BUNDESLIGA ブンデスリーガ編
創刊30周年スペシャルインタビュー
PART1 ハビエル・サネッティ（元アルゼンチン代表DF）「インテルは私の家」
PART2 岡崎慎司（元日本代表FW）「チャレンジャーの告白」
創刊30周年に寄せて 特別メッセージ
フリオ・サリーナス（元スペイン代表FW）「ジダンのインタビューが印象的」
フィリッポ・インザーギ（元イタリア代表FW）「“30歳”は素晴らしい年齢だ」
全７部門のベストを選出‼チャンピオンズリーグAWARDS
W杯名勝負10選～ 激闘をプレーバック～
日本人の30年間をプレーバック サムライ欧州挑戦史
［特別企画］スペシャルプレゼント
INTERVIEW
トーマス・ミュラー（バイエルン／元ドイツ代表）「いま、この瞬間を」
OTHERS
WSD PHOTO GALLERY
好評連載
いつだって楽天南米
英国人エディターのPUBトーク
EPISODE 37 逆転負けのトッテナムに悪い予感
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
世界のNEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
別冊付録
Thomas MÜLLER BAYERN
&
Cole PALMER CHELSEA
NEXT
次号は11月7日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。
時代を彩ったメガスターから記憶に残る名場面まで――
1994年以降の「感動」「衝撃」「熱狂」がこの一冊に！
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