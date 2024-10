最新号

2024年11月7日号

創刊30周年[アニバーサリー特集]ワールドサッカー30年史



時代を彩ったメガスターから記憶に残る名場面まで――

1994年以降の「感動」「衝撃」「熱狂」がこの一冊に!



[巻頭企画] 1994~2024 ワールドサッカー30年の顔



[アニバーサリー企画] 欧州4大リーグの30年史

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編

LA LIGA ラ・リーガ編

SERIE A セリエA編

BUNDESLIGA ブンデスリーガ編



近未来にも目を向ける―― 歴史をつなぐ次代の旗手

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編

LA LIGA ラ・リーガ編

SERIE A セリエA編

BUNDESLIGA ブンデスリーガ編



創刊30周年スペシャルインタビュー

PART1 ハビエル・サネッティ(元アルゼンチン代表DF)「インテルは私の家」

PART2 岡崎慎司(元日本代表FW)「チャレンジャーの告白」



創刊30周年に寄せて 特別メッセージ

フリオ・サリーナス(元スペイン代表FW)「ジダンのインタビューが印象的」

フィリッポ・インザーギ(元イタリア代表FW)「“30歳”は素晴らしい年齢だ」



全7部門のベストを選出‼チャンピオンズリーグAWARDS

W杯名勝負10選~ 激闘をプレーバック~

日本人の30年間をプレーバック サムライ欧州挑戦史

[特別企画]スペシャルプレゼント



INTERVIEW

トーマス・ミュラー(バイエルン/元ドイツ代表)「いま、この瞬間を」



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY





好評連載

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 37 逆転負けのトッテナムに悪い予感



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]

別冊付録

Thomas MÜLLER BAYERN

&

Cole PALMER CHELSEA



