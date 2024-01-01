最新号

2024年11月7日号

創刊30周年［アニバーサリー特集］ワールドサッカー30年史



時代を彩ったメガスターから記憶に残る名場面まで――

1994年以降の「感動」「衝撃」「熱狂」がこの一冊に！



［巻頭企画］ 1994～2024 ワールドサッカー30年の顔



［アニバーサリー企画］ 欧州４大リーグの30年史

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編

LA LIGA ラ・リーガ編

SERIE A セリエＡ編

BUNDESLIGA ブンデスリーガ編



近未来にも目を向ける―― 歴史をつなぐ次代の旗手

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編

LA LIGA ラ・リーガ編

SERIE A セリエＡ編

BUNDESLIGA ブンデスリーガ編



創刊30周年スペシャルインタビュー

PART1 ハビエル・サネッティ（元アルゼンチン代表DF）「インテルは私の家」

PART2 岡崎慎司（元日本代表FW）「チャレンジャーの告白」



創刊30周年に寄せて 特別メッセージ

フリオ・サリーナス（元スペイン代表FW）「ジダンのインタビューが印象的」

フィリッポ・インザーギ（元イタリア代表FW）「“30歳”は素晴らしい年齢だ」



全７部門のベストを選出‼チャンピオンズリーグAWARDS

W杯名勝負10選～ 激闘をプレーバック～

日本人の30年間をプレーバック サムライ欧州挑戦史

［特別企画］スペシャルプレゼント



INTERVIEW

トーマス・ミュラー（バイエルン／元ドイツ代表）「いま、この瞬間を」



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ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

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&

Cole PALMER CHELSEA



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