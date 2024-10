2024年10月17日号

最新号

バルセロナ徹底解剖 2024-2025 BARÇA

ヤマル、ペドリ、クバルシら超逸材が躍動!

[序文]期待できるフットボールがある幸せ

Visca Barça‼ これが新生バルサの主要メンバーだ

2024-2025シーズン 序盤戦REVIEW



ラミネ・ヤマル大解剖

Els creadors del Barça 01 バルサの創造者たち

ラミネ・ヤマル(FW/スペイン代表)

[ヘスス・スアレス特別寄稿]時間と空間の支配者

カルチャトーレ解体新書「20年に1人の傑物」

称賛コメント集

ルーツ&プライベート

全11ゴール一気見せ



Els creadors del Barça 02 バルサの創造者たち

ハンジ・フリック(監督)

新監督の知られざる素顔や指導力に迫る「ハンジ・フリックの正体」

戦術詳説 シャビ時代との明らかな違いは――

フリックのバルサはまだまだ強くなる‼ 怪我で出遅れた重要戦力の可能性



INTERIEW

Els creadors del Barça 03 バルサの創造者たち

ペドリ(MF/スペイン代表)「ガビと早くプレーしたい」



Els creadors del Barça 04 バルサの創造者たち

ダニ・オルモ(MF/スペイン代表)「Mr.最適解」

Els creadors del Barça 05 バルサの創造者たち

ラフィーニャ(FW/ブラジル代表)「反撃のタフマン」

Els creadors del Barça 06 07

マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン(GK/ドイツ代表)

ロベルト・レバンドフスキ(FW/ポーランド代表)「新しいリーダーズ」



[緊急企画]テア・シュテーゲンが長期離脱…どうなるGK問題



Els creadors del Barça 08 バルサの創造者たち

パウ・クバルシ(DF/スペイン代表)「最終ラインの10番」



「ラ・マシア」最新タレントFILE

バックルームの「KEY PERSON 11」



Els creadors del Barça 09 バルサの創造者たち

ジョアン・ラポルタ(会長) 2つの視点で浮かび上がらせる名物会長の実像



財政難の実態 ~見えてきた再建への希望~



2024-2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE リーグフェーズ第1節のスポットライト

2024-2025 UEFA EUROPA LEAGUE リーグフェーズ第1節のスポットライト

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り‼ GK上級観戦塾

第弐回 反転テクニックと1対1の間合い

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第9回「カレンダーの見直しを」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー ASHのROCKERルーム

~ Always Soccer High ~ Track.13 バルセロナ「PHOENIX」

トレーディングカードリリース情報局 2024 PANINI PRIZM COPA AMERICA



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



別冊付録

Lamine YAMAL

FC BARCELONA

&

Alejandro GARNACHO

MANCHESTER UNITED



