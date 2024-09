最新号

2024年10月3日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

戦術上のキーマンは?新体制の強豪クラブはどう変わった?

主要20クラブの最新スタイルを専門家が解剖!

[特集]

2024-2025 EUROPEAN CLUBS 戦術パーフェクトガイド





REAL MADRID

FC BARCELONA

ATLETICO MADRID

MANCHESTER CITY

ARSENAL

LIVERPOOL

CHELSEA

MANCHESTER UNITED

TOTTENHAM

BRIGHTON

INTER

JUVENTUS

AC MILAN

ATALANTA

AS ROMA

BAYERN

LEVERKUSEN

DORTMUND

RB LEIPZIG

PARIS SAINT-GERMAIN





INTERVIEW Harry KANE(バイエルン/イングランド代表)「七転八起」



OTHERS

決定した夏の移籍 2024最終版 期間▶2024年8月31日~9月14日まで

欧州侍MAP 2024-2025シーズン版

[代表企画]列強10か国最新陣容チェック

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」





好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.57 「ピッチで起こる痛ましい死亡事故の現実」

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク EPISODE 36

1日2試合の“ダブルヘッダー”は覚悟が必要



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告