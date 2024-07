最新号

2024年8月1日号

定価880円(税込)/A4変

完全保存版 EURO2024大会総括 Perfect Review



FINAL 決勝

SPAIN vs ENGLAND

大会MVP

得点王/大会ベスト11



SEMI-FINALS 準決勝

SPAIN vs FRANCE

NETHERLANDS vs ENGLAND



QUARTER-FINALS 準々決勝

SPAIN vs GERMANY / PORTUGAL vs FRANCE

ENGLAND vs SWITZERLAND / NETHERLANDS vs TÜRKIYE



ROUND OF 16 ラウンド・オブ16

SWITZERLAND vs ITALY / GERMANY vs DENMARK

ENGLAND vs SLOVAKIA / SPAIN vs GEORGIA

FRANCE vs BELGIUM / PORTUGAL vs SLOVENIA

ROMANIA vs NETHERLANDS / AUSTRIA vs TÜRKIYE



GROUP STAGE グループステージ

GROUP A/GROUP B

GROUP C/GROUP D

GROUP E/GROUP F



EURO2024 フォトギャラリー

PART① スーパープレー編

PART② サポーター編



「出場24か国の通信簿」

SPAIN

ENGLAND

NETHERLAND

FRANCE

GERMANY

SWITZERLAND

TÜRKIYE

PORTUGAL

AUSTRIA/SLOVENIA

BELGIUM/SLOVAKIA

ROMANIA/ITALY

GEORGIA/DENMARK

UKRAINE/HUNGARY/SERBIA/CROATIA

ALBANIA/CZECHIA/POLAND/SCOTLAND



戦術総括



STAR SELECTION ドイツの地で煌めいた79人のスターたち

FW編

MF編

DF&GK編



クリスティアーノ・ロナウド&ポルトガル代表「限界点」



EUROトピックスFILE



OTHERS

コパ・アメリカ2024

最終結果

タレント活躍度ランキング



決定した夏の移籍

欧州カップ戦出場チーム一覧



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.55 国民が恐れるヴィニシウスの「ネイマール化」

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 35 因縁のクーマンとオランダを劇的ゴールで

世界各国の最古倶楽部ヒストリー

第6回 レクレアティボ・ウエルバ(スペイン)



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



バックナンバー&次号予告



別冊付録 ポスター

EURO2024 STARS

&

Lionel MESSI

リオネル・メッシ ARGENTINA



