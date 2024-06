最新号

2024年7月4日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

各国エントリーメンバーを完全反映!!

[特集]

GROUP A

GERMANY ドイツ

SCOTLAND スコットランド

HUNGARY ハンガリー

SWITZERLAND スイス



GROUP B

SPAIN スペイン

CROATIA クロアチア

ITALY イタリア

ALBANIA アルバニア



GROUP C

SLOVENIA スロベニア

DENMARK デンマーク

SERBIA セルビア

ENGLAND イングランド



GROUP D

NETHERLANDS オランダ

FRANCE フランス

POLAND ポーランド

AUSTRIA オーストリア



GROUP E

UKRAINE ウクライナ

SLOVAKIA スロバキア

BELGIUM ベルギー

ROMANIA ルーマニア



GROUP F

PORTUGAL ポルトガル

CZECHIA チェコ

GEORGIA ジョージア

TÜRKIYE トルコ



OTHERS

夏のビッグイベントはEUROだけではない

アメリカ大陸の王者が決まる激闘を見逃すな!

コパ・アメリカ2024 開幕ガイド

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.54 ブラジルとアルゼンチンのライバル史

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 34 EUROで「僕の代表チーム」はどうなるか



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告



別冊付録

ジャンボポスター

EURO2024

書き込み式「対戦表」

&

Jude BELLINGHAM

ジュード・ベリンガム

ENGLAND



