最新号

2024年3月21日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

FC BAYERN MÜNCHENドイツの盟主は屈しない!

バイエルン帝国のすべて~受け継がれる勝者のDNA~

[巻頭言]

バイエルンのクラブスローガン ミア・サン・ミアの正体

まずは絶対王者の組織図をチェック‼バイエルン帝国の全容

絶対王者のDNAを受け継ぎ、新たな歴史を刻め‼帝国の現在と未来を担う戦士たち



CLOSE-UP 01 ハリー・ケイン(FW/イングランド代表)

CLOSE-UP 02 レロイ・ザネ(FW/ドイツ代表)真逆の個性を放つ「最強ペア」

CLOSE-UP 03 INTERVIEW Manuel NEUER マヌエル・ノイアー(GK/ドイツ代表)「 12年前の悔しさを原動力に」

CLOSE-UP 04 ジャマル・ムシアラ(MF/ドイツ代表)バロンドールへの道

CLOSE-UP 05 ヨズア・キミッヒ(MF/ドイツ代表)スランプ脱却へ 事情通の現役コーチが綴る問題点と改善案

CLOSE-UP 06 キム・ミンジェ(DF/韓国代表)

CLOSE-UP 07 ダヨ・ウパメカノ(DF/フランス代表)

CLOSE-UP 08 マタイス・デ・リフト(DF/オランダ代表)

林陵平が徹底比較!CBトリオのスタイル解説

CLOSE-UP 09 ブライアン・サラゴサ(FW/スペイン代表)“カジェ”上がりの野性ドリブラー

CLOSE-UP 10トーマス・ミュラー(FW/ドイツ代表)ラジオ・ミュラーの別格

レジェンドの“知られざる故郷”ルーツを訪ねて 特別復刻版「トーマス・ミュラー」

トーマス・トゥヘル(監督)退任決定後の一問一答「決意」

経営幹部から用具係まで——「バックルームの主要キャスト」

[潜入レポート①]アカデミー専用施設の全貌を暴く FCBキャンパス探索

CLOSE-UP 11 アレクサンダル・パブロビッチ(MF/ドイツU-20代表)

[アカデミー関連企画①] 新たなロールモデル

[アカデミー関連企画②] FCBキャンパスが輩出した厳選逸材カタログ

[潜入レポート②] 画期的なデザインとFCBの融合—— アリアンツ・アレーナ探訪

トゥヘルの後任として取り沙汰される 新監督候補プロファイリング

[歴史探訪] クラブヒストリーを彩る伝説の名手&ミュージアム潜入記

[EXCLUSIVE INTERVIEW] クラウス・アウゲンターラー(元バイエルンDF)「ミア・サン・ミアが欠けている」

[関連企画]ブンデスリーガ創設以降の名シーンを厳選「BAYERN名場面」写真館



FCBの「A to Z」クラブの歴史に名を残すレジェンドや重要ワードを総まとめ



選手のSNS投稿を紹介 バイエルンの選手たち「実はこんなことやってます」



[特別企画]FC BAYERN MÜNCHEN SPECIAL PRESENT



[躍進クラブ解剖]レバークーゼン「アクティブなスタイルと際立つ柔軟性」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー ASHのROCKERルーム~ Always Soccer High ~

Track.7シャビ・アロンソ「マエストロ」

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第2回「すげーよキャプテン」



2023-2024 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 数字は語る!スタッツ深掘り隊 ラウンド・オブ16第1レグ

WSD PHOTO GALLERY

HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告