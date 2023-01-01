最新号
2024年1月18日号
［創刊30周年スペシャル企画］
外国人識者の投票で決定！！
欧州５大リーグ歴代ベスト11 All-Time Best XI
PREMIER LEAGUE／LA LIGA／SERIE A／BUNDESLIGA／LIGUE 1
～記憶と記録に残る名手の時空を超えた共演～
一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
［創刊30周年スペシャル企画］
外国人識者の投票で決定！！
欧州５大リーグ歴代ベスト11 All-Time Best XI
PREMIER LEAGUE／LA LIGA／SERIE A／BUNDESLIGA／LIGUE 1
～記憶と記録に残る名手の時空を超えた共演～
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編
［ALL-TIME PREMIER LEAGUE XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
応援するならどっち？ テーマ別の「最強イレブン」を
誌上でマッチアップさせる番外編特選スター「夢の競演」
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
LA LIGA ラ・リーガ編
［ALL-TIME LA LIGA XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
林陵平氏が選抜！「最強」を極めるならこの11人‼
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
SERIE A セリエＡ編
［ALL-TIME SERIE A XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
イタリア代表のマッチアナリストが考えるセリエＡ「最強イレブン」
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
BUNDESLIGA ブンデスリーガ編
［ALL-TIME BUNDESLIGA XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
現役コーチ＆WSDが夢の11人を選抜‼ 誌上ドリームマッチ
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
LIGUE 1 リーグ・アン編
歴代ベストイレブン & MY BEST 11
［その他リーグ編①］リーガ・ポルトガル歴代ベストイレブン
［その他リーグ編②］エール・ディビジ歴代ベストイレブン
OTHERS
見逃せないイベントが目白押し‼ 2024年フットボールカレンダー
［CLOSE-UP］2024年の顔
シャビ・アロンソ 最もエキサイティングな若手監督
FIFA CLUB WORLD CUP 2023
シティがクラブ史上初の世界王者に
WSD PHOTO GALLERY
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
2023年に現役を引退した名手たち
好評連載
［定期寄稿］
サイモン・クーパーの結び（最終回）「最後に綴る物語」
フットボールをこよなく愛するロックシンガー
ASHのROCKERルーム ～ Always Soccer High ～ Track.５
サンティアゴ・ヒメネス「NEW STANDARD」
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
ARGENTINA／アルゼンチン
EASTERN EUROPE／東欧
HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］
WSD的 NEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
別冊付録
ジャンボポスター
Martin ØDEGAARD
マーティン・ウーデゴー
ARSENAL
&
João FELIX
ジョアン・フェリックス
FC BARCELONA
NEXT
次号は1月18日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。
ご了承ください
［創刊30周年スペシャル企画］
外国人識者の投票で決定！！
欧州５大リーグ歴代ベスト11 All-Time Best XI
PREMIER LEAGUE／LA LIGA／SERIE A／BUNDESLIGA／LIGUE 1
～記憶と記録に残る名手の時空を超えた共演～
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編
［ALL-TIME PREMIER LEAGUE XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
応援するならどっち？ テーマ別の「最強イレブン」を
誌上でマッチアップさせる番外編特選スター「夢の競演」
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
LA LIGA ラ・リーガ編
［ALL-TIME LA LIGA XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
林陵平氏が選抜！「最強」を極めるならこの11人‼
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
SERIE A セリエＡ編
［ALL-TIME SERIE A XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
イタリア代表のマッチアナリストが考えるセリエＡ「最強イレブン」
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
BUNDESLIGA ブンデスリーガ編
［ALL-TIME BUNDESLIGA XI］
外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
現役コーチ＆WSDが夢の11人を選抜‼ 誌上ドリームマッチ
［関連企画②］
歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫
LIGUE 1 リーグ・アン編
歴代ベストイレブン & MY BEST 11
［その他リーグ編①］リーガ・ポルトガル歴代ベストイレブン
［その他リーグ編②］エール・ディビジ歴代ベストイレブン
OTHERS
見逃せないイベントが目白押し‼ 2024年フットボールカレンダー
［CLOSE-UP］2024年の顔
シャビ・アロンソ 最もエキサイティングな若手監督
FIFA CLUB WORLD CUP 2023
シティがクラブ史上初の世界王者に
WSD PHOTO GALLERY
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
2023年に現役を引退した名手たち
好評連載
［定期寄稿］
サイモン・クーパーの結び（最終回）「最後に綴る物語」
フットボールをこよなく愛するロックシンガー
ASHのROCKERルーム ～ Always Soccer High ～ Track.５
サンティアゴ・ヒメネス「NEW STANDARD」
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
ARGENTINA／アルゼンチン
EASTERN EUROPE／東欧
HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］
WSD的 NEWSランキングTOP10［トピックス］
バックナンバー＆次号予告
別冊付録
ジャンボポスター
Martin ØDEGAARD
マーティン・ウーデゴー
ARSENAL
&
João FELIX
ジョアン・フェリックス
FC BARCELONA
NEXT
次号は1月18日（木）発売
※一部地域によっては発売日が異なります。