最新号

2024年1月18日号

定価880円（税込）／A4変
2024年1月4日発売

［創刊30周年スペシャル企画］
外国人識者の投票で決定！！
欧州５大リーグ歴代ベスト11 All-Time Best XI
PREMIER LEAGUE／LA LIGA／SERIE A／BUNDESLIGA／LIGUE 1　
～記憶と記録に残る名手の時空を超えた共演～

一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

［創刊30周年スペシャル企画］
外国人識者の投票で決定！！
欧州５大リーグ歴代ベスト11 All-Time Best XI
PREMIER LEAGUE／LA LIGA／SERIE A／BUNDESLIGA／LIGUE 1　
～記憶と記録に残る名手の時空を超えた共演～

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ編
［ALL-TIME PREMIER LEAGUE XI］
　外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン　
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
　応援するならどっち？ テーマ別の「最強イレブン」を
　誌上でマッチアップさせる番外編特選スター「夢の競演」
［関連企画②］
　歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫

LA LIGA  ラ・リーガ編
［ALL-TIME LA LIGA XI］
　外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
　林陵平氏が選抜！「最強」を極めるならこの11人‼
［関連企画②］
　歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫

SERIE A  セリエＡ編
［ALL-TIME SERIE A XI］
　外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
　イタリア代表のマッチアナリストが考えるセリエＡ「最強イレブン」
［関連企画②］
　歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫

BUNDESLIGA  ブンデスリーガ編
［ALL-TIME BUNDESLIGA XI］
　外国人エキスパート５人の投票で決定！ 歴代ベストイレブン
エキスパート５人が選び抜いた歴代最高の11人は？ MY BEST 11
［関連企画①］
　現役コーチ＆WSDが夢の11人を選抜‼ 誌上ドリームマッチ
［関連企画②］
　歴代ナンバーワン記録を打ち立てたレコードホルダー収蔵庫

LIGUE 1  リーグ・アン編
　歴代ベストイレブン & MY BEST 11

［その他リーグ編①］リーガ・ポルトガル歴代ベストイレブン
［その他リーグ編②］エール・ディビジ歴代ベストイレブン


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