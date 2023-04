最新号

2023年5月18日号

定価790円(税込)/A 4変 [特集]

SUMMER TRANSFER 2023

海外記者が理想の新陣容を導き出す!

メガ14クラブ夏の最強プラン

全選手去就予測付き

PART.1 補強戦略&去就予測

アーセナル/ARSENAL

マンチェスター・シティ/MANCHESTER CITY

マンチェスター・ユナイテッド/MANCHESTER UNITED

トッテナム/TOTTENHAM

リバプール/LIVERPOOL

チェルシー/CHELSEA

バルセロナ/FC BARCELONA

レアル・マドリー/REAL MADRID

アトレティコ・マドリー/ATLETICO MADRID

ミラン/AC MILAN

インテル/INTER

ユベントス/JUVENTUS

バイエルン/BAYERN

パリ・サンジェルマン/PARIS SAINT-GERMAIN



INTERVIEW

ミケル・アルテタ(アーセナル監督)「一番大事なのは今」



OTHERS

[定期寄稿]サイモン・クーパーの提唱慣例にないドイツ式メソッド

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

元Jリーガーの「海外サッカーマニア」林陵平からメガクラブへの推薦状~台頭中の逸材たちをプレゼンテーション~Vol.26 ラヤン・シェルキ、リーバイ・コルウィル

フットボーラーの気になるパートナーはどんな人??“WAGs”pedia Vol.49 マヤ・リンデロフ



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



TOPICSデリバリー[トピックス]

別冊付録

ジャンボポスター

エンソ・フェルナンデス CHELSEA &ラファエウ・レオン AC MILAN



NEXT

次号は5月18日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。