最新号

2021年6/3号

定価790円（税込）／A4変
2021年5月20日発売

[WSD恒例企画]
2020-2021シーズンの
BEST PLAYER

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

［WSD恒例企画］
2020-2021シーズンの
BEST PLAYER
元プロ選手、現役監督、海外識者が徹底討論!!
候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？
 
PREMIER LEAGUE プレミアリーグ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編　
③最優秀攻撃的MF／セントラルMF
④最優秀守備的MF
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワーストの選手＆監督
 
LA LIGA ラ・リーガ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF
②最優秀セカンドトップ／トップ下／ウイング
MF編　
③最優秀サイドアタッカー
④最優秀攻撃的MF
⑤最優秀守備的MF
DF&GK編　
⑥最優秀サイドバック／ウイングバック
⑦最優秀CB
⑧最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワーストの選手＆監督
読者プレゼント ユニホームを４名様に‼
 
SERIE A セリエA
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀CF
②最優秀セカンドトップ／ウイング／トップ下
MF編　
③最優秀攻撃的MF
④最優秀守備的MF
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
ワーストの選手＆監督
 
BUNDESLIGA ブンデスリーガ
［ポジション別最優秀選手］
FW編
①最優秀ストライカー
②最優秀ウイング／サイドアタッカー
MF編　
③最優秀トップ下／攻撃的MF
④最優秀セントラルMF／守備的MF
DF&GK編　
⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
⑥最優秀CB
⑦最優秀GK
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞 ワーストのチーム＆出来事
 
LIGUE 1 リーグ・アン
ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞を発表‼
 
2020-21 UEFA CHAMPIONS LEAGUE
チャンピオンズ・リーグ決勝プレビュー
マンチェスター・Ｃ × チェルシー
 
2020-21 UEFA EUROPA LEAGUE
ヨーロッパリーグ決勝プレビュー
ビジャレアル × マンチェスター・Ｕ
 
選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」

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