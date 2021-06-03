最新号
2021年6/3号
[WSD恒例企画]
2020-2021シーズンの
BEST PLAYER
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
［WSD恒例企画］
|2020-2021シーズンの
BEST PLAYER
|元プロ選手、現役監督、海外識者が徹底討論!!
|候補者50人の中から選ばれたベストプレーヤーは？
|PREMIER LEAGUE プレミアリーグ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀ストライカー
|②最優秀ウイング／セカンドトップ
|MF編
|③最優秀攻撃的MF／セントラルMF
|④最優秀守備的MF
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワーストの選手＆監督
|LA LIGA ラ・リーガ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀CF
|②最優秀セカンドトップ／トップ下／ウイング
|MF編
|③最優秀サイドアタッカー
|④最優秀攻撃的MF
|⑤最優秀守備的MF
|DF&GK編
|⑥最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑦最優秀CB
|⑧最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワーストの選手＆監督
|読者プレゼント ユニホームを４名様に‼
|SERIE A セリエA
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀CF
|②最優秀セカンドトップ／ウイング／トップ下
|MF編
|③最優秀攻撃的MF
|④最優秀守備的MF
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞
|ワーストの選手＆監督
|BUNDESLIGA ブンデスリーガ
|［ポジション別最優秀選手］
|FW編
|①最優秀ストライカー
|②最優秀ウイング／サイドアタッカー
|MF編
|③最優秀トップ下／攻撃的MF
|④最優秀セントラルMF／守備的MF
|DF&GK編
|⑤最優秀サイドバック／ウイングバック
|⑥最優秀CB
|⑦最優秀GK
|ベストプレーヤー＆ベスト11
|各賞 ワーストのチーム＆出来事
|LIGUE 1 リーグ・アン
|ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞を発表‼
|2020-21 UEFA CHAMPIONS LEAGUE
|チャンピオンズ・リーグ決勝プレビュー
|マンチェスター・Ｃ × チェルシー
|2020-21 UEFA EUROPA LEAGUE
|ヨーロッパリーグ決勝プレビュー
|ビジャレアル × マンチェスター・Ｕ
|選手たちのSNS投稿を紹介
フットボーラーの「実はこんなことやってます」
好評連載
|リカルド・セティオンが迫る
フットボールの「裏側」
VOL.20 Ｃ・ロナウドの「自我」は諸刃の剣だ
|いつだって楽天南米
|フットボーラーのファッション診断
VOL.107 ドグラス・ルイス
|英国人エディターのPUBトーク
EPISODE 2 インスの「ルービックキューブ事件」
|FOOTISTA
レジェンド×現役スター 夢の共演
|The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
|ITALY／イタリア
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