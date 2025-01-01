最新号
2025年12月号
【総力特集】
技術と知識でライバルに差を付けろ！
≪サービス強化マニュアル≫
・回転系で攻めるサービス術
・“80’sレジェンド”から今も通じるコツを再発見！
・メンタル、トレーニング、ストリング、他
【木下グループジャパンオープン2025】
期待どおりの戦いぶりでアルカラスが初優勝
≪王者の証明≫
［第１技術特集］
狙いと組み立てで主導権を握れ！
回転系 攻めるサービス術
■球種の組み合わせ方
■スライスサービス
■スピンサービス
■速いスピンをセンター
■速いスピンをワイド
■フラットサービス
■全サービス共通の体重移動
サービスは「狙い」と「組み立て」が勝敗を左右する。スライス、スピン、フラット── 球種を使い分け、相手に狙いを絞らせない配球こそが勝利のカギだ。本特集では、現役時代に近藤大生氏が実践していたスピン主体の打ち方や組み立て方、配球術を一挙公開。サービスの精度と戦略を磨き、ゲームを思いのままに支配しよう。
［第２技術特集］
身体に無理や無駄がないフォームを身に付けよう
“80’sレジェンド”から今も通じるコツを再発見！
[Player １]ジョン・マッケンロー／スライスのキレで相手を外に追い出す
[Player ２]ビヨン・ボルグ／スピード＆精度を兼備しバランスがいい
[Player ３]ロスコ・タナー／クイックで叩く当代きっての超高速サービス
[Player ４]マルチナ・ナブラチロワ／コースを突いてサーブ＆ボレーへ
[Player ５]ハナ・マンドリコワ／次の展開を考えたスライスサービス
[Player ６]クリス・エバート／確率重視でストローク勝負につなげる
[Player ７]ボリス・ベッカー／爆発的なサービスでダブルファーストも！
[Player ８]ステファン・エドバーグ／ネットに出るためのスピンサービス
現代のビッグサーバーは凄すぎて真似できない……という方。では1980年代のテニスブーム時代に活躍したグッドサーバーならどうだろう？ 素材がウッドや初期のカーボンだった重くて飛ばないラケットで、いいサービスを打てたということは、フォーム的に無理や無駄がなかったと想像できる。プロならではの個性的な部分もあろうが、一般愛好家にとっては今も参考にできる点は多いはず。そんな着想から“80’sレジェンド”の希少な連続写真を発掘し、「学べるコツ」と「プロの個性」を仕分けしたのがこの特集だ！
［サービスの質を高めることができるトレーニング］
ナショナルトレーナーが伝授
症状別！ こんな時に効くエクササイズ
ウォームアップやクールダウンをしっかり行なっても、「サービスを打ちすぎて肩が張る」「試合で走りすぎて脚がパンパン」といったことはある。そんな症状が出てしまったら、簡単なエクササイズでケアをしよう！ 今回は少し趣向を変えて、サービスの質を高めるためのフィットネスメニューを紹介！
［サービスとメンタルの関係］
1日3分のメンタル強化法
メンタルを強くしたいけど、大変そうで敬遠している人はいないだろうか。一般プレーヤーもすぐに取り組めるように、短い時間を積み重ねることで、強化できる方法を伝授しよう。今月のテーマは「サービスとメンタルの関係」だ。
テニスがもっと快適になる
ストリングの基礎知識
知っているようで、あまり知られていないストリングのこと。このコーナーでは、読者から寄せられたストリングに関する素朴な疑問にプロのストリンガーが答えます。今月はサービスにまつわるストリングの設定を考えてみましょう。
ショット向上の秘密を公開
プロの上達法 ～光崎楓奈（後編）～
日本のトッププロに、自身が取り組んだ上達方法や、意識しているコツを教えてもらう連載「プロの上達法」。今月は単複で全日本選手権準優勝の実績を持つ24歳、光崎楓奈選手の後編！「厚く捉えるフラット系の１stサービス」に加え、「相手を欺くフォアのドロップショット」について語ってもらった。
寺地貴弘プロ直伝！
勝利へ導くシングルス戦術
たとえ技術力の差があっても戦術が備わっていれば格上に対抗できる。戦術無きところに勝利は訪れないのである。先月号からスタートした連載「シングルス戦術」では、ショットの組み立てや、状況別の考え方、正しい選択肢を試合巧者である寺地プロから学ぶ！今月のテーマは「ワイドサービスからのドロップで意表を突こう！」だ。
【木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2025】
期待通りの戦いぶりでアルカラスが初優勝
王者の証明
【デビスカップ・ファイナル予選２回戦 日本対ドイツ】
突き付けられた課題
【ビリー・ジーン・キング・カップ・ファイナルズ】
イギリスに敗れ２年連続８強
【COLUMN第54回】
伊達公子のStep forward
今、テニス界やスポーツ界が直面していることについて、世界で活躍した伊達公子さんに意見を綴ってもらう。今回は選手とコーチの契約と解消について。成長するための正しい決断とは。選手とコーチの理想の形を考える。
【編集部がホンキでテスト ホンネでリポート】
アドバンスモデル特集
RACKET FEELING IMPRESSION
今月のテーマは「アドバンスモデル特集」。上達を目指す初～中級者が負担なくスイングでき、色んなショットや球種を習得しやすいラケットを集めた。プリンス『ツアー100L』、バボラ『エボドライブ』、ヘッド『ラジカルチーム2025』、ダンロップ『SX300ライト』の４本を試打。あなたのステップアップの一助にしてほしい。
■関口周一プロが教えるダブルスで使えるショット
■こんなとき、どうする？「ルール虎の巻」
■坂本怜が歩む軌跡をたどる「ライジング レイ」
■今月の錦織圭「Monthly K」
■創業150周年を迎えたバボラCEOが語る未来
■Smash HOT INFORMATION
■ワールド テニス トピックス
■プロの観戦眼／ジョアオ・フォンセカ
■最終回 ワールドウォッチ
■ジャパントピックス
