最新号

2025年3月20日号

[特集]

世界を驚愕・熱狂させたプロビンスレジェンド名鑑

「心を揺さぶる中小国の英雄たち」



[巻頭言]

感情移入を喚起するアンダードック効果



WSD的プロビンス・レジェンドの殿堂



[考察企画]

ライアン・ギグス(MF/元ウェールズ代表)

現地エキスパート監修「ドリブルLABO」



1990年代以降のタレントを厳選&クラス分け

4大リーグの「プロビンス・レジェンド」

プレミアリーグ編

ラ・リーガ編

セリエA編

ブンデスリーガ編



分析のエキスパートが超解剖

アレクサンデル・イサク(ニューカッスル/スウェーデン代表)

「全盛期のアンリを彷彿」

[CLOSE-UP]

ルカ・モドリッチ(R・マドリー/クロアチア代表)

キャリアを変えた3試合

パーソナリティーを徹底調査

ジョージ・ウェア(FW/元リベリア代表)

「努力の人」



自国の誇りと期待を胸に伝説級のパフォーマンス

世界に衝撃を与えたW杯戦士

[Part1] Hall of Fame「殿堂クラス」

[Part2] Driving Force「躍進国の牽引車」

[Part3] Amazing Hero「驚きをもたらした伏兵」



[偉人ストーリー]

レフ・ヤシン(元ソ連代表)

GK唯一のバロンドール受賞者は何が凄かったのか

[関連企画]

Who s next 明日のビッグスター50選



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介フットボーラーの「実はこんなことやってます」





好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.62「マンCに作用しているのは[敗北]の力学だ」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第七回 PKストップと直接FKへの正しい対応

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第14回「盟主としての器の大きさを」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー ASHのROCKERルーム

Always Soccer High Track.18 オルクン・コクチュ「HYBRID」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



