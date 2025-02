最新号

2025年2月20日号

[特集]ウイングRANKING2025

世界10か国の識者投票で決定

伝説の名手もランク化&フォーカス



決定した冬の移籍期間:2025年1月1日―1月31日



世界10か国の識者投票でトップ20を決定 世界の名手ランキング

1位ヴィニシウス・ジュニオール

2位モハメド・サラー

3位ラミネ・ヤマル

4位ラフィーニャ

5位ブカヨ・サカ

6位ロドリゴ

7位ルイス・ディアス

8位フビチャ・クバラツヘリア

9位ウスマンヌ・デンべレ

10位ラファエウ・レオン

11位ニコ・ウィリアムス

12位アンヘル・ディ・マリア

13位ジェレミー・ドクン

14位クリスチャン・プリシック

15位マイケル・オリーセ

16位コディ・ガクポン

17位アデモラ・ルックマン

18位ジェレミー・フリンポン

19位ブラッドレー・バルコラ

20位ジェイドン・サンチョ

「識者投票」結果



左利き右ウイングの最高峰

サラーVSロッベン徹底比較



セルジオ越後が見極める同胞ヴィニシウスの現在地



トップランナー10人を現地識者がランク化 今、この男が凄い

プレミアリーグ編

ラ・リーガ編

セリエA編

ブンデスリーガ編

リーグ・アン編

リーガ・ポルトガル編

エールディビジ編

東欧リーグ編

ブラジルリーグ編

アルゼンチンリーグ編



バルサ番とマドリー番がガチンコトーク ヤマルを語ろう



カルチャトーレ解体新書

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル/イングランド代表)

「イングランド的な美点の持ち主 挑戦的なプレーで声援を」

ジェイミー・ギテンス(ドルトムント/イングランドU21代表)

「傑出した突破力を備える ワールドクラス候補」

アデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア代表)

「フィニッシュに絡む能力が高い サラー彷彿のウイング・ストライカー」

アレックス・バエナ(ビジャレアル/スペイン代表)

「サイドを起点にプレーする B・フェルナンデス」



レジェンドを年代順に辿る偉人タイムトンネル



INTERVIEW

Michael OLISE(バイエルン/フランス代表)「直感」



OTHERS

2024-25 CHAMPIONS LEAGUE リーグフェーズ最終結果&プレーオフ展望

2024-25 EUROPA LEAGUE リーグフェーズ最終結果&プレーオフ展望

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」Vol.61

「サッカー選手の歓迎すべき意識変化」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り?GK上級観戦塾

第六回 プレジャンプとエリア外への飛び出し

林陵平の蹴球喜怒哀楽1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第13回 「キールの手厚いおもてなしに感激」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム? Always Soccer High

Track.17 ノッティンガム・フォレスト「マスターピース」

トレーディングカードリリース情報局

2024-25 TOPPS UEFA CLUB COMPETITIONS



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



