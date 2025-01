最新号

2025年2月6日号

定価880円(税込)/A4変 [総力特集]

歴史に名を刻んだレジェンドや

魅惑のファンタジスタがこの一冊に

永久保存版セリエA50年史 カルチョの伝説がここに蘇る

TIMELINE OF SERIE A HISTORY 追憶のセリエA

PART 1 1975―1985

「過渡的な転換期の10年 カテナッチョが終焉へ」

PART 2 1985―1995

「豪華なタレントが集結し黄金時代が幕開け」

PART 3 1995―2005

「黄金期は終焉に向かいバブル崩壊の影が」

PART 4 2005―2015

「「カルチョポリ」に揺れ長い衰退の時代に足を」

PART 5 2015―2025

「ユベントス1強にピリオド 活気に満ちた混戦の時代へ」



INTERVIEW

ジーコ(元ブラジル代表/ウディネーゼOB)

「セリエAがすべてを教えてくれた」





最も優雅で芸術的だった時代の「華」は

ファンタジスタ完全格付け

知己のカメラマン、ジャーナリストだけが知る素顔のバッジョ

ビッグ3を渡り歩いた名FWアルド・セレーナの証言

[現地エキスパート対談]

ベストCBを決めよう

時代を切り開いた10チームとともに振り返る戦術革新史





現地識者が独自のものさしで評価 クラブ別歴代最高助っ人TOP10

ユベントス編

ミラン編

インテル編

ローマ編

ラツィオ編

フィオレンティーナ編

パルマ編



イタリア在住のジャーナリストが厳選 セリエAを変えた10人

カルチョの国に挑んだ14人のサムライ

ここ50年の総勝点ランキング



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 40 「おそらくTAAはマドリーに行くだろう」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告



NEXT

次号は2月6日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。