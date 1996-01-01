最新号

2025年1月16日号

定価880円（税込）／A4変 ［特集］

ハーランドに続け

2025年に飛躍する大ブレイク候補は？

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［特集］

ハーランドに続け

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５つのタイプに分類 2025年最新ストライカー考 その似て非なる特徴とは



1996年世代（28➡29歳）

1997年世代（27➡28歳）

アルテム・ドフビク、フィリップ・ティーツetc...

1998年世代（26➡27歳）

ヴィクトル・ギェケレシュ、タティ・カステジャノスetc...

1999年世代（25➡26歳）

マテオ・レテギ、ジャンルカ・スカマッカ、ウーゴ・ドゥロetc...

2000年世代（24➡25歳）

ヴィクター・ボニフェイス、ロイス・オペンダ、モイゼ・ケーン、

ジョナサン・デイビッド、ヨナタン・ブルカルトetc...

2001年世代（23➡24歳）

サンティアゴ・ヒメネス、ロドリゴ・ムニス、

キャメロン・アーチャー、パウ・ビクトル、セルヒオ・カメージョetc...

2002年世代（22➡23歳）

ユーゴ・エキティケ、マキシミリアン・バイアー、

アルノー・カリムエンド、ファビオ・シウバ、トロイ・パロットetc...

2003年世代（21➡22歳）

ベンヤミン・シェシュコ、ジョン・ドゥラン、エリ・ワイ、

リアム・デラップ、リカルド・ぺピ、ミカ・ビエレスetc...

2004年世代（20➡21歳）

エバン・ファーガソン、サム・アゲホワ、

オーリ・オスカールソン、ユスファ・ムココ、フランクリーノetc...

2005年世代（19➡20歳）

ヴィトール・ロッキ、イケル・ブラーボ、

フランチェスコ・ピオ・エスポージト、デイビッド・ワシントンetc...

2006年世代（18➡19歳）

エンドリッキ、ジョルジュ・イレニケナ、マルク・ギウ、

ジェイデン・ダンズ、アグスティン・ルベルトetc...

2007年世代（17➡18歳）

チド・オビ＝マルティン、マハマドゥ・サンガレetc...

2008年世代（16➡17歳）

フランチェスコ・カマルダ、ジュリアン・ホールetc...



［関連企画］

2024－2025シーズン前半戦「決定力」番付



カルチャトーレ解体新書

ロイス・オペンダ（RBライプツィヒ／ベルギー代表）

「インザーギ彷彿のゴールマシン」

ベンヤミン・シェシュコ（RBライプツィヒ／スロベニア代表）

「現時点でもメガクラブの即戦力に」

ジョン・ドゥラン（アストン・ビラ／コロンビア代表）

「無から有を生み出すレフティー」

サム・アゲホワ（ポルト／スペイン代表）

「戦術感覚に優れたフィジカルモンスター」



フランチェスコ・カマルダ（ミラン／イタリアＵ－19代表）

「衝撃の神童」



INTERVIEW

PHIL FODEN（マンチェスター・Ｃ／イングランド代表）

「自分のベストバージョンを更新したい」



OTHERS

2025年上半期 主要イベントカレンダー

選手たちのSNS投稿を紹介フットボーラーの「実はこんなことやってます」

HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］

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Track.１6 ネイサン・バトラー＝オイェデジ「GOD SAVE THE STRIKER」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



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