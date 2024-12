最新号

2025年1月16日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

ハーランドに続け

2025年に飛躍する大ブレイク候補は?

次世代のゴールマシンを完全網羅 ストライカー NEXT300人 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

[特集]

ハーランドに続け

2025年に飛躍する大ブレイク候補は?

次世代のゴールマシンを完全網羅 ストライカー NEXT300人



5つのタイプに分類 2025年最新ストライカー考 その似て非なる特徴とは



1996年世代(28➡29歳)

1997年世代(27➡28歳)

アルテム・ドフビク、フィリップ・ティーツetc...

1998年世代(26➡27歳)

ヴィクトル・ギェケレシュ、タティ・カステジャノスetc...

1999年世代(25➡26歳)

マテオ・レテギ、ジャンルカ・スカマッカ、ウーゴ・ドゥロetc...

2000年世代(24➡25歳)

ヴィクター・ボニフェイス、ロイス・オペンダ、モイゼ・ケーン、

ジョナサン・デイビッド、ヨナタン・ブルカルトetc...

2001年世代(23➡24歳)

サンティアゴ・ヒメネス、ロドリゴ・ムニス、

キャメロン・アーチャー、パウ・ビクトル、セルヒオ・カメージョetc...

2002年世代(22➡23歳)

ユーゴ・エキティケ、マキシミリアン・バイアー、

アルノー・カリムエンド、ファビオ・シウバ、トロイ・パロットetc...

2003年世代(21➡22歳)

ベンヤミン・シェシュコ、ジョン・ドゥラン、エリ・ワイ、

リアム・デラップ、リカルド・ぺピ、ミカ・ビエレスetc...

2004年世代(20➡21歳)

エバン・ファーガソン、サム・アゲホワ、

オーリ・オスカールソン、ユスファ・ムココ、フランクリーノetc...

2005年世代(19➡20歳)

ヴィトール・ロッキ、イケル・ブラーボ、

フランチェスコ・ピオ・エスポージト、デイビッド・ワシントンetc...

2006年世代(18➡19歳)

エンドリッキ、ジョルジュ・イレニケナ、マルク・ギウ、

ジェイデン・ダンズ、アグスティン・ルベルトetc...

2007年世代(17➡18歳)

チド・オビ=マルティン、マハマドゥ・サンガレetc...

2008年世代(16➡17歳)

フランチェスコ・カマルダ、ジュリアン・ホールetc...



[関連企画]

2024-2025シーズン前半戦「決定力」番付



カルチャトーレ解体新書

ロイス・オペンダ(RBライプツィヒ/ベルギー代表)

「インザーギ彷彿のゴールマシン」

ベンヤミン・シェシュコ(RBライプツィヒ/スロベニア代表)

「現時点でもメガクラブの即戦力に」

ジョン・ドゥラン(アストン・ビラ/コロンビア代表)

「無から有を生み出すレフティー」

サム・アゲホワ(ポルト/スペイン代表)

「戦術感覚に優れたフィジカルモンスター」



フランチェスコ・カマルダ(ミラン/イタリアU-19代表)

「衝撃の神童」



INTERVIEW

PHIL FODEN(マンチェスター・C/イングランド代表)

「自分のベストバージョンを更新したい」



OTHERS

2025年上半期 主要イベントカレンダー

選手たちのSNS投稿を紹介フットボーラーの「実はこんなことやってます」

HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]

世界のNEWSランキングTOP10[トピックス]



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.60「ロナウドがブラジルに残された希望の光」

ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り GK上級観戦塾

第五回 1対1とカットインシュートの守り方

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る

第12回 「覇気のない戦いぶりに喝!」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー ASHのROCKERルーム ~ Always Soccer High ~

Track.16 ネイサン・バトラー=オイェデジ「GOD SAVE THE STRIKER」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



バックナンバー&次号予告



NEXT

次号は1月16日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。