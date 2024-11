最新号

2024年11月21日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

2024-2025 CHELSEA 欧州最高のポテンシャル

パーマーを筆頭とする超逸材とともに

[巻頭言]ヤング・ブルーズがいま、熱を帯びている。

CHELSEA タレント名鑑



The twinkle of Blue 青の煌めき 1

コール・パーマー(FW/イングランド代表)キングの正統後継者

カルチャトーレ解体新書「鍵はパーソナリティー」

ヤングスターのルーツを探る“コールド・パーマー”の核心

メカニズムから伸びしろまで詳説!戦術超分析



The twinkle of Blue 青の煌めき 2

イタリア人新監督の「戦術的志向性」「経歴」を深堀り

「マレスカの履歴書」



The twinkle of Blue 青の煌めき 3 4 5 6

何がどう凄い?魅惑の韋駄天アタッカー



チーム屈指の個性派を知り尽くす!とことんマドゥエケ



The twinkle of Blue 青の煌めき 7

ニコラス・ジャクソン(FW/セネガル代表)「フィーバーはいつ始まる?」



[関連企画]ヴィアッリからジエゴ・コスタまで ストライカー列伝



The twinkle of Blue 青の煌めき 8

エンソ・フェルナンデス(MF/アルゼンチン代表)「腕章が託された理由」



The twinkle of Blue 青の煌めき 9 10

“エクアドル・パワー”の魅力



The twinkle of Blue 青の煌めき 11

マルク・ククレジャ(DF/スペイン代表)「怪我の功名」



The twinkle of Blue 青の煌めき 12

マロ・ギュスト(DF/フランス代表)戦術上のキーマンと化す異質の右SB



さらなるプラスアルファをもたらしうる5人のニューカマー

Chelsea Academy逸材図鑑

青き伝統が息づく殿堂「ザ・ブリッジ」の魅力と未来



選手のSNS投稿を紹介

チェルシーの選手たち「実はこんなことやってます」



INTERVIEW

Alejandro GRIMALDO(レバークーゼン/スペイン代表)「勇往邁進」



OTHERS

2024 Ballon d'Or ロドリが初受賞!

2024-2025 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 第3節のスポットライト

2024-2025 UEFA EUROPA LEAGUE 第3節のスポットライト

2024-2025 UEFA CONFERENCE LEAGUE 第2節のスポットライト



[特別企画]スペシャルプレゼント



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.58「エリクソンは本物のジェントルマンだった」



ゴールキーパーの好守&ミスをプロ目線で深掘り‼

GK上級観戦塾 第参回 コラプシングと判断ミスの素早い修正



林陵平の蹴球喜怒哀楽

1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第10回 「ロドリ受賞の意義」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム~ Always Soccer High ~

Track.14 ペドロ・ネト「IGNITION」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



別冊付録

Federico VALVERDE REAL MADRID

&

Christian PULISIC AC MILAN



